Блокада кордону: Україна та Польща ведуть переговори, але на жодному пункті пропуску немає вільного руху

Станом на 21 лютого на жодному пункті пропуску з Польщею немає вільного руху вантажівок, український та польський уряди продовжують перемовини.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Учора було блокування всіх пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. На деяких пунктах пропуску акції протесту анонсувалися на один день. Але глобально залишається дуже обмежений рух, і системні базові агропродукти неможливо наразі доставляти через українсько-польський кордон. Вільного руху, на жаль, не відновлено на жодному пункті пропуску", – сказав він.

За словами урядовця, найскладніша ситуація залишається на пункті пропуску "Ягодин". На другому за важливістю пункті пропуску "Краківець-Корчова" поляки частково обіцяють пропускати критичні вантажі.

Висоцький пояснив, що у польських фермерів є дві головні вимоги, і вони мають загальноєвропейський характер. Це прохання відтермінувати запровадження зеленого курсу Green Deal, який посилює вимоги по екологічності, по захисту навколишнього середовища, по виведенню з обробітку земель, які Євросоюз планує впроваджувати. А друга вимога – це збільшити дотації.

Крім того, є політичні вимоги, які не мають відношення до аграрного сектору, але їх висувають міноритарні групи.

За словами заступника міністра, уряд України веде постійні перемовини з представниками польського уряду і сподівається на те, що ситуацію зможуть владнати.

Урядовець нагадав, що Україна у вересні 2023 року вирішила запровадити ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику до п'яти країн, в тому числі Польщі. Тому жодну з цих культур до Польщі цього року експортовано не було, тільки транзит, додав він.

"Тобто Україна уже зробила ці обмеження по окремих видах критичної продукції, а вони дійсно займали абсолютну більшість експорту до введення таких обмежень. І цей крок ми готові продовжувати до кінця поточного року. На наступний врожай по цих культурах ми надалі готові проводити ліцензування. Це фактично обмеження експорту продукції до Польщі, щоб не було напруги на внутрішньому ринку країни", – пояснив Висоцький.

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Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" планували на кілька годин обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.