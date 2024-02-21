"Нафтогаз" проведе стрес-тест газосховищ та ГТС для підготовки до припинення транзиту газу з Росії

АТ "Укртрансгаз", та "Оператор ГТС України" цього року проведуть чергові стрес-тести, щоб підтвердити надійність газотранспортної системи та підземних сховищ для роботи в умовах обстрілів і припинення транзиту російського газу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що такі ж випробування проводились у 2023 році. Після їхніх висновків все більше іноземних трейдерів почали зберігати газ саме в українських сховищах.

Підготовка та проведення стрес-тестів відбуватимуться у чотири етапи. Результати будуть оприлюднені до початку сезону закачування – наприкінці квітня. Підготовка до тестів уже стартувала.

Стрес-тест газової інфраструктури 2024 року буде змодельовано та здійснено робочою групою у складі та за сприяння USAID – Проєкту енергетичної безпеки, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Генерального директорату "Joint Research Centre" Європейської комісії, міжнародних технічних експертів та відповідно ОГТСУ, НАК "Нафтогаз України" та "Укртрансгазу".

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.