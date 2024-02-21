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Новини
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Колишні постачальники харчів для Міноборони скасували нові правила закупівель через суд

харчування

Суд визнав незаконними вимоги держпідприємства "Державний оператор тилу", які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях на загальну суму 10,85 млрд грн.

Таке рішення колегія Шостого апеляційного адміністративного суду ухвалило 20 лютого за позовом ТОВ "Трейд граніт інвест" – одного з колишніх постачальників Міноборони, воно вже набуло чинності, пишуть "Наші гроші".

Суд виніс рішення напередодні того дня, коли мали відбутись аукціони з закупівлі послуг харчування для Збройних сил України на квітень-червень цього року за новими правилами.

За рішенням суду, "Держоператор тилу" більше не має права вимагати у колишніх постачальників харчів для Міноборони виконання низки вимог.

Зокрема, суд визнав протиправною та скасував вимогу, щоб учасники торгів мали докази проведення дезінсекційних та дератизаційних робіт на складських об’єктах у 2023 році. Також не можна вимагати використання касових апаратів не менш як на 50% заявлених складів.

Крім цього, суд заборонив вважати підставою для недопуску в торгах невиконання зобов’язань за попередніми контрактами на постачання харчів для військових.

У пресслужбі держпідприємства "Державний оператор тилу" (ДОТ) запевнили, що заплановані на сьогодні аукціони на закупівлю харчів за новими правилами все ж відбудуться.

"Оскарження стосувалось етапу закупівлі, який минув, тож тендери відбудуться в штатному режимі. Подання тендерних пропозицій по процедурам завершено. Розкриття лотів відбудеться сьогодні. Очікуємо результати конкурентної боротьби в межах аукціонів за всіма оголошеними закупівлями вже сьогодні", – повідомили у ДОТ.

Водночас юристи держпідприємства Міноборони вивчають рішення суду та звертається до суддів за роз'ясненнями щодо його виконання. чає деталі рішення.

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Позов у справі подав один з колишніх постачальників харчів для Міністерства оборони – ТОВ "Трейд граніт інвест". Засновницею цієї фірми є Юлія Павліченко – колишня власниця відомої за часів Порошенка компанії "Максмед інтернешнл". Тоді вона блокувала торги "Укрзалізниці" на мільярди гривень завдяки оскарженням в Антимонопольному комітеті.

"Максмед" на той час був прописаний у бізнес-центрі "Євразія" на вул. Жилянській, 75. Тоді там же знаходилась приймальня впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

ТОВ "Трейд Граніт Інвест" пов'язують з колишньою групою "Трейд Коммодіті" Андрія Адамовського та екс-чиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. Компанія є діючим постачальником харчування Міністерства оборони України, що неналежно виконує свої зобов’язання, додали у ДОТ.

Суддею-доповідачем у справі був Володимир Кузьменко. Це один з "суддів Майдану", який забороняв українцям протестувати проти угрупування Януковича. Колишній голова ліквідованого ОАСКу Павло Вовк у розмові про відмазування суддів апеляційної інстанції від дисциплінарної відповідальності називав його "нашим":

Також в колегію Шостого апеляційного адмінсуду входили Ярослав Москаленко і Олена Ганечко.

За даними "Схем", Ярослав Москаленко не задекларував родинну нерухомість у Москві та апартаменти на узбережжі в окупованому Севастополі, записані на дружину з 2020 року за паспортом громадянки РФ.

Олена Ганечко відмовилась повідомляти у декларації дані про дохід та кошти свого чоловіка, київського адвоката Ігоря Парубочия, повідомляло "Слідства.інфо". При цьому ім’я й телефон чоловіка Ганечко фігурували у комерційному оголошенні про продаж люксового позашляховика Porsche Cayenne та будинку за 300 тисяч доларів.

Автор: 

Міноборони (961) суд (3326) їжа (132) закупівлі (2611)


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Топ коментарі
+10
может пора уже владельцам ТОВ "Трейд граніт інвест" дать перулей что б под ногами во-время войны не путались??
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21.02.2024 13:35
+5
хорчова мафія безмертна ...
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21.02.2024 13:56
+4
Отак от, Пашинського за реальні, чи вигадані, злочини 10 річної давнини тягають по судах, а Зеленсько-Резніковська продуктова (і не тільки) мафія - "на коні". Чудова демонстрація нинішніх пріоритетів влади.
Зате зелебобіки аж пищать в інтернеті від захвату, коли коментують новини про Пашинського.
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21.02.2024 14:02
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может пора уже владельцам ТОВ "Трейд граніт інвест" дать перулей что б под ногами во-время войны не путались??
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21.02.2024 13:35 Відповісти
Яки суди в воений час, яка демократія, коли справа йде про армію і МО то далі під сраку і сказали ми з вами не працюем тому що ви мутние. А як ДБР чи Держаудіт чи СБУ чи Налоговая найзжали на підприемства оборонпрому та і взагалі на всіх на кого дана команда фас(от зараз на Пашинського) арестовують счета, ізимають документу, і роками роблять вид що щось роблять на ФОПи це в них отработана тактика.т Чи чауса арестовали в трусах оставили і ніякого права і правосуддя бо це касаїться ткрманов та репутаціі зебіла та його холуёв. Вот і все зробить це хоч раз не для себе а на користь держави
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21.02.2024 14:09 Відповісти
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21.02.2024 14:18 Відповісти
хорчова мафія безмертна ...
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21.02.2024 13:56 Відповісти
Не тільки харчова вона...
Може просто прикладом в пару щелеп, по закоу військового часу?
Як би що ці прокацаплені "судді" першими в "услужєніе" до кацапів подались...
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21.02.2024 14:06 Відповісти
Реєстрація: 21.02.2024
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21.02.2024 14:05 Відповісти
Тут багато таких. Просто тримають ніс за вітром і вчасно перефарбовуються згідно генеральної лінії партії.
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21.02.2024 14:15 Відповісти
Це стало після 19-го, коли тут змінилась генеральна лінія партії. А до того тут лили тони бруду на Пороха, як зараз на блазня. Досить підняти архів Цензора за ті роки і переконатись. Все один в один, тільки прізвища президента та можновладців інші.
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21.02.2024 14:55 Відповісти
У Харкові ісля початку Великої війни всю рідню виштовхав у більш безпечні місця, а сам-пенсіонер залишився.
Зареєструвався 28.05.2022, щоби було де в "комендантську годину" пої.ланити.
Федор, а ти звідки = із якого населенного пункту кнопаєш?
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21.02.2024 14:39 Відповісти
З Києва. А це щось міняє?
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21.02.2024 14:59 Відповісти
Яким сраком ціна яєць має відношення до дезінсекції, деротації та наявності касових апаратів?
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21.02.2024 14:19 Відповісти
Отак от, Пашинського за реальні, чи вигадані, злочини 10 річної давнини тягають по судах, а Зеленсько-Резніковська продуктова (і не тільки) мафія - "на коні". Чудова демонстрація нинішніх пріоритетів влади.
Зате зелебобіки аж пищать в інтернеті від захвату, коли коментують новини про Пашинського.
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21.02.2024 14:02 Відповісти
А який стосунок,до цього,має "відома за часів Порошенка" й "приймальня депутата БПП"?! Якийсь гімнюк на "Цензорі" "підробляє" гімнюком ОП?!
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21.02.2024 14:04 Відповісти
Починати треба з судів. Цей монстр на своє утримання поглинає весь бюджет, не рахуючи хабарів, кодекси написали під себе самі. Виносять рішення. які спростовують діючі закони.
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21.02.2024 14:12 Відповісти
Не суддів порібно міняти , а закони. Судді користуються діючими законами. Міняти суддів можна кожного місяця, а рішення будуть такі самі. Потрібні конкретні і чітко прописані закони з урахуванням усих ситуацій.
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21.02.2024 14:27 Відповісти
Так, так ... Розкажіть тут ще, як діє закон в беззаконній країні з беззаконною юстицією, переповненою покидьками людства в образах суддів, прокурвів, слєдаків, єкспердів та інших хижих скотів та падальщиків. Та і адвокати не кращі.
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21.02.2024 14:40 Відповісти
Усе пропало, всі погані.
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21.02.2024 14:45 Відповісти
Все правильно. Звідкіля у фірм-прокладок, які є всього лиш посередниками, складські приміщення? Що вони будуть знезаражувати?
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21.02.2024 14:13 Відповісти
Суддю на мило і мародерів також,буде користь для всіх-можна руки помити.
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21.02.2024 14:25 Відповісти
Ясна річ, що скаржники перекупники, їх маржа суто на папері. Ну які в них склади,логістика. Дєлают деньгі с воздуха. А контракти уклали з виробниками. Рішення судів мертвонароджені з часу проголошення. Дарма гроші на хабарі давали.
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21.02.2024 14:29 Відповісти
раз сева князев за 2 ляма продавал любые решения своего суда, то пачему 6 суд этого не может сделать??
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21.02.2024 14:32 Відповісти
😄В Міші Орлюка вийшло, Як в отому мемі:
"Справу розкрито :винен Порошенко".
І тепер виходить,що фірма ,яка в минулому мала порушення,винна в тому,що оскаржила надмірні тендерні вимоги татарів Жуматділова Умєрова....
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21.02.2024 14:40 Відповісти
А вы представляете себе, какая существует груда всяческих законов, постанов, приказов и инструкций, которые часто противоречат друг другу?
Матёрый юрист всегда найдёт на твой входящий свой исходящий!
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21.02.2024 14:41 Відповісти
суд заборонив вважати підставою для недопуску в торгах невиконання зобов'язань за попередніми контрактами на постачання харчів для військових. Джерело: https://biz.censor.net/n3474646

Тобто суд дає зелене світло недоброчесним виконавцям .

Висновок з цього всього: ще мало української крові випили ці ТОВ "Трейд граніт інвест
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21.02.2024 14:46 Відповісти
Це жесть. Впжко повірити, що суддя самостійно виніс таке рішення.
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21.02.2024 16:00 Відповісти
Одне слово " Граніт".
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21.02.2024 15:15 Відповісти
колишніх постачальників пора знайти і "скасувати"
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21.02.2024 16:02 Відповісти

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