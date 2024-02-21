Колишні постачальники харчів для Міноборони скасували нові правила закупівель через суд

Суд визнав незаконними вимоги держпідприємства "Державний оператор тилу", які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях на загальну суму 10,85 млрд грн.

Таке рішення колегія Шостого апеляційного адміністративного суду ухвалило 20 лютого за позовом ТОВ "Трейд граніт інвест" – одного з колишніх постачальників Міноборони, воно вже набуло чинності, пишуть "Наші гроші".

Суд виніс рішення напередодні того дня, коли мали відбутись аукціони з закупівлі послуг харчування для Збройних сил України на квітень-червень цього року за новими правилами.

За рішенням суду, "Держоператор тилу" більше не має права вимагати у колишніх постачальників харчів для Міноборони виконання низки вимог.

Зокрема, суд визнав протиправною та скасував вимогу, щоб учасники торгів мали докази проведення дезінсекційних та дератизаційних робіт на складських об’єктах у 2023 році. Також не можна вимагати використання касових апаратів не менш як на 50% заявлених складів.

Крім цього, суд заборонив вважати підставою для недопуску в торгах невиконання зобов’язань за попередніми контрактами на постачання харчів для військових.

У пресслужбі держпідприємства "Державний оператор тилу" (ДОТ) запевнили, що заплановані на сьогодні аукціони на закупівлю харчів за новими правилами все ж відбудуться.

"Оскарження стосувалось етапу закупівлі, який минув, тож тендери відбудуться в штатному режимі. Подання тендерних пропозицій по процедурам завершено. Розкриття лотів відбудеться сьогодні. Очікуємо результати конкурентної боротьби в межах аукціонів за всіма оголошеними закупівлями вже сьогодні", – повідомили у ДОТ.

Водночас юристи держпідприємства Міноборони вивчають рішення суду та звертається до суддів за роз'ясненнями щодо його виконання. чає деталі рішення.

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Позов у справі подав один з колишніх постачальників харчів для Міністерства оборони – ТОВ "Трейд граніт інвест". Засновницею цієї фірми є Юлія Павліченко – колишня власниця відомої за часів Порошенка компанії "Максмед інтернешнл". Тоді вона блокувала торги "Укрзалізниці" на мільярди гривень завдяки оскарженням в Антимонопольному комітеті.

"Максмед" на той час був прописаний у бізнес-центрі "Євразія" на вул. Жилянській, 75. Тоді там же знаходилась приймальня впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

ТОВ "Трейд Граніт Інвест" пов'язують з колишньою групою "Трейд Коммодіті" Андрія Адамовського та екс-чиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. Компанія є діючим постачальником харчування Міністерства оборони України, що неналежно виконує свої зобов’язання, додали у ДОТ.

Суддею-доповідачем у справі був Володимир Кузьменко. Це один з "суддів Майдану", який забороняв українцям протестувати проти угрупування Януковича. Колишній голова ліквідованого ОАСКу Павло Вовк у розмові про відмазування суддів апеляційної інстанції від дисциплінарної відповідальності називав його "нашим":

Також в колегію Шостого апеляційного адмінсуду входили Ярослав Москаленко і Олена Ганечко.

За даними "Схем", Ярослав Москаленко не задекларував родинну нерухомість у Москві та апартаменти на узбережжі в окупованому Севастополі, записані на дружину з 2020 року за паспортом громадянки РФ.

Олена Ганечко відмовилась повідомляти у декларації дані про дохід та кошти свого чоловіка, київського адвоката Ігоря Парубочия, повідомляло "Слідства.інфо". При цьому ім’я й телефон чоловіка Ганечко фігурували у комерційному оголошенні про продаж люксового позашляховика Porsche Cayenne та будинку за 300 тисяч доларів.