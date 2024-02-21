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Блокування кордону: У чергах на кордоні Польщі стоять 2500 вантажівок

страйк,поляки,польща,блокування

Унаслідок блокування поляками руху транспорту поблизу кордону з Україною в чергах стоять 2500 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Блокується рух вантажівок, пропускається по кілька вантажівок на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де відбувається блокування. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через "Ягодин" і "Шегині". У чергах станом на ранок на території Польщі – 2500 вантажівок", – зазначив він.

Речник додав, що легковики та автобуси скрізь їдуть вільно.

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" планували на кілька годин обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. 

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1130) Польща (2430)


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А ми ******** обурювались. Виявляється ми межуємо не лише з ********, а й з слинявими у********.
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21.02.2024 14:28 Відповісти

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