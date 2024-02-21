ДБР затримало співвласника заводу в окупованій Макіївці. Його підозрюють у фінансуванні тероризму

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки повідомили про підозру двом співвласникам ливарного заводу в окупованій Макіївці Донецької області та двом працівницям заводу за фінансування терористів "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що співвласники ливарного заводу в Макіївці – батько та син – організували роботу підприємства після початку окупації регіону в 2014 році. Завод перереєстрували відповідно до вимог "нової влади", продукцію вивозили до РФ, при цьому в документах вказували іншого виробника. Згодом її збували в Росії та через фірми-прокладки в Україні.

Водночас працівниці заводу готували необхідні документи для вивезення продукції з окупованих територій, укладали контракти, здійснювали комунікацію з продажу.

Також завод продовжував сплачувати податки до ворожого бюджету. Загалом було сплачено майже 37 млн рублів.

15 лютого одного зі співвласників – батька, що перебував в Україні, було викрито. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Його сину та двом працівницям заводу про підозру було повідомлено заочно.

Усі четверо фігурантів підозрюються у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У незаконній роботі ливарного заводу також брав участь керівник підприємства та фірм "прокладок". Розслідування щодо них завершено та направлено до суду.