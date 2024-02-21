"Укрзалізниці" потрібно відновити продаж металобрухту для отримання додаткового доходу, – "Монополіст"

Українська металургія почала збільшувати виробництво сталі, у січні 2024 року його обсяги зросли майже в два рази.

Але подальшому відновленню виробництва, окрім логістики, перешкоджає дефіцит металобрухту, який могла б покрити "Укрзалізниця", пише ТГ-канал "Монополіст".

"В цьому році очікується зниження заготівлі металобрухту в Україні через скорочення бази, заміновані території та мобілізацію. Покрити дефіцит можуть державні монополії, які за специфікою діяльності постійно списують застаріле майно. Найбільша з них – АТ "Укрзалізниця" (УЗ)", – пише видання.

У 2022 році УЗ продала 113 тисяч тон металобрухту на 670 млн грн, у 2023 році – 76 тисяч тон на 460 млн грн. Втім, останні аукціони з продажу компанія проводила аж на початку вересня 2023 року.

"Вже півроку УЗ не продає брухт. В чому проблема? Минулоріч керівництво УЗ просувало ідею реалізації брухту, в тому числі на експорт, оминаючи майданчик "Прозорро.Продажі". Така схема мала багато питань щодо прозорості, тому уряд не дозволив УЗ такі дії. Після цього керівництво УЗ припинило будь-які контакти із учасниками ринку та залишило цю сферу свого господарювання на самоплив", – стверджує "Монополіст".

Тим часом на складах структурних підрозділів "Укрзалізниці" продовжують накопичуватися великі надлишки брухту.

"Байдужість, некомпетентність чи недбалість заважають УЗ отримувати додатковий дохід від продажів металобрухту. В поточній ситуації відновлення діалогу між УЗ та металургами – це win-win сценарій для інтересів країни. Внутрішня переробка сировини принесе користь країні, а УЗ поліпшить свої фінпоказники", – наголошують автори каналу.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Кабінет Міністрів зобов’язав "Укрзалізницю" реалізовувати металобрухт на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів у системі "Prozorro.Продажі".