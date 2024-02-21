Гривня продовжує оновлювати рекорди: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 22 лютого, на рівні 38,6237 грн/$, порівняно із 38,4756 грн/$ у середу.
Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 18 копійок – до 41,7213 грн за євро. Наприкінці грудня 2023 року він опускався нижче позначки 42,2 грн.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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проект закону про заморозку рахунків -> масоване зняття гривні -> конвертація в бакс
впевнений, "люди в тємі" на цьому ще й заробили...
чи буде відскок чи далі - падіння, залежить, чи піде вся економіка в тінь, чи ні
"Усьо пропало !" Ні у не пропало , я сподіваюсь , але вас в очередний раз обворовала держава . Кожен раз , коли доллар росте У Вас заберають грошенята , кровні , з 2грв до майже 40 ,вот і порахуйте , це не кажучі що доллар теж підподає под інфляціфю А так усе добре .