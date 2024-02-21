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Гривня продовжує оновлювати рекорди: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

деньги

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 22 лютого, на рівні 38,6237 грн/$, порівняно із 38,4756 грн/$ у середу.

Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

Гривня впала до нового історичного рекорду
Фото: НБУ

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 18 копійок – до 41,7213 грн за євро. Наприкінці грудня 2023 року він опускався нижче позначки 42,2 грн.

Читайте також: Нацбанк змінив правила купівлі валюти для бізнесу на тлі рекордного падіння курсу гривні

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2168) гривня (1544) курс (1497) НБУ (9279) обмін валюти (700)


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Кожен день Нацбанк творить історію
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21.02.2024 16:30 Відповісти
Чекаю 45, є відосик , буде долар по 45 буде хаос буде війна. З віслюком апокаліпсису.
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21.02.2024 16:59 Відповісти
Питання часу. Але чекати на це якось не дуже приємно при всій моїй огиді до цього шапіто...
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21.02.2024 17:12 Відповісти
ну це було очікувано

проект закону про заморозку рахунків -> масоване зняття гривні -> конвертація в бакс

впевнений, "люди в тємі" на цьому ще й заробили...

чи буде відскок чи далі - падіння, залежить, чи піде вся економіка в тінь, чи ні
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21.02.2024 17:46 Відповісти
Ще й станок друкарський певно на повну працює. Допомоги ж немає.
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21.02.2024 21:15 Відповісти
Начало *******...
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21.02.2024 17:53 Відповісти
"Усьо пропало !"
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22.02.2024 08:23 Відповісти
https://biz.censor.net/user/513819

"Усьо пропало !" Ні у не пропало , я сподіваюсь , але вас в очередний раз обворовала держава . Кожен раз , коли доллар росте У Вас заберають грошенята , кровні , з 2грв до майже 40 ,вот і порахуйте , це не кажучі що доллар теж підподає под інфляціфю А так усе добре .
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22.02.2024 08:43 Відповісти

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