Швейцарія створила спецгрупу для боротьби з обходом санкцій проти Росії, – Reuters

Швейцарія нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій, накладених на Росію.

Як пише Reuters. Державний секретаріат з економічних питань (SECO) створив групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій, які Берн запровадив після вторгнення Москви в Україну два роки тому.

Цей крок був зроблений після того, як минулого року Швейцарія зазнала критики за те, що вона не робить достатньо, щоб запобігти приховуванню росіянами грошей у швейцарських банках.

Близько 7,7 млрд швейцарських франків активів було заморожено наприкінці минулого року, що є частиною 150 млрд франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються в швейцарських банках.

У SECO зазначили, що з моменту вторгнення їм повідомили про 230 потенційних порушень санкцій за даними фінансових компаній, митників та інших країн.

Це призвело до 47 проваджень, з яких 20 справ було закрито, а також винесено 9 штрафів різного ступеня тяжкості. Близько 18 випадків досі активні, і нові випадки додаються постійно, додали в SECO.

Більшість випадків пов’язані з порушенням заборони на експорт предметів розкоші або товарів економічного значення в Росію, які могли б підтримати військові зусилля Москви.

Хоча SECO проводить простіші розслідування, складніші справи передаються до Генеральної прокуратури (OAG), яка минулого тижня заявила, що вивчає можливі порушення.

"Складність цих справ дуже висока. Наприклад, за іншими компаніями часто ховаються компанії, і ми повинні встановити, хто є фактичним власником", – сказав керівник відділу експортного контролю та санкцій SECO Саймон Плюсс.

За його словами, інші країни тепер визнають, що Швейцарія серйозно ставиться до санкцій.

"Коли ми розмовляємо з міжнародними партнерами, вони визнають, що Швейцарія робить багато. Швейцарія також ділиться інформацією з іншими країнами. Критика майже зникла", – сказав Плюс.