Євросоюз скасує санкції проти засновника російського "Яндекса" Аркадія Воложа, – Reuters

Країни ЄС погодилися вилучити співзасновника російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадія Воложа із санкційних списків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням.

Співрозмовники агентства стверджують, що Волож стане одним із трьох осіб, санкції щодо яких не продовжать після 15 березня.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Євросоюз продовжив дію санкцій проти засновника російського "Яндекса" Аркадія Воложа ще на пів року, хоча він просив їх скасувати.

Перед цим Волож вперше розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну і прибрав всі згадки про Росію із своєї біографії. За даними Financial Times, вже за кілька днів після цієї заяви юристи Воложа подали прохання до ЄС про скасування санкцій.

У лютому 2024 року Волож остаточно домовився з російською про розділ "Яндекса".

Нідерландська компанія Yandex N.V продасть російський бізнес погодженим Кремлем покупцям за 475 млрд рублів ($5,21 млрд), але збереже за собою портфель міжнародних підприємств та інших неросійських активів, включаючи: Nebius AI, Toloka AI, Avride, TripleTen, дата-центр у Фінляндії і міноритарні інвестиції у інші технологічні підприємства. Волож хоче продовжити керувати міжнародними проєктами.

Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС у червні 2022 року через те, що "Яндекс" підтримував кремлівську пропаганду та наративи про війну проти України.