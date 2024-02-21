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Новини
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Євросоюз скасує санкції проти засновника російського "Яндекса" Аркадія Воложа, – Reuters

Санкції проти Воложа скасують

Країни ЄС погодилися вилучити співзасновника російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадія Воложа із санкційних списків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням.

Співрозмовники агентства стверджують, що Волож стане одним із трьох осіб, санкції щодо яких не продовжать після 15 березня.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Євросоюз продовжив дію санкцій проти засновника російського "Яндекса" Аркадія Воложа ще на пів року, хоча він просив їх скасувати.

Перед цим Волож вперше розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну і прибрав всі згадки про Росію із своєї біографії. За даними Financial Times, вже за кілька днів після цієї заяви юристи Воложа подали прохання до ЄС про скасування санкцій.

У лютому 2024 року Волож остаточно домовився з російською про розділ "Яндекса".

Нідерландська компанія Yandex N.V продасть російський бізнес погодженим Кремлем покупцям за 475 млрд рублів ($5,21 млрд), але збереже за собою портфель міжнародних підприємств та інших неросійських активів, включаючи: Nebius AI, Toloka AI, Avride, TripleTen, дата-центр у Фінляндії і міноритарні інвестиції у інші технологічні підприємства. Волож хоче продовжити керувати міжнародними проєктами.

Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС у червні 2022 року через те, що "Яндекс" підтримував кремлівську пропаганду та наративи про війну проти України.

Автор: 

санкції (4391) Євросоюз (5103) Яндекс (135)


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Бабки привище всього. ЦЕ вас і погубить - у вас буде міліард але твою дочку заріже араб бо без хеджаба
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21.02.2024 19:43 Відповісти
це типу пекельний 13-й пакет санкцій?

Правою рукаю на noname-осіб наклали, а лівою - з хароших узкіх зняли?
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21.02.2024 20:45 Відповісти
Бабло перемогло європейські цінності.
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21.02.2024 23:50 Відповісти

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