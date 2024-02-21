Фонд держмайна виставить готель "Україна" у центрі Києва на продаж за 1 мільярд гривень

Фонд державного майна України завершив оцінку готелю "Україна" та планує провести аукціон з його приватизації наприкінці літа 2024 року. Аукціон для столичного ТРЦ Ocean Plaza має відбутися у другій половині року.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль в інтерв'ю виданню Mind.

"Ми вже завершили процедуру оцінки готелю – це 1,04 млрд грн без ПДВ. Готуємося наразі до аукціону, який плануємо наприкінці літа – можливо, навіть зайдемо у третій квартал", – розповів Коваль.

Він зазначив, що готель зараз функціонує краще, ніж рік тому: дещо більша наповнюваність і доходи, у ньому стали активно проходити конференції (не менше 15 заходів на місяць).

"Ми хочемо представити цей готель, як цікавий об'єкт, транснаціональним мережам. Інтерес із боку ринку є, у тому числі з боку іноземних операторів, які вже запитують технічну інформацію по ньому. Ба більше, іноземці розглядають цей готель як перспективну "п’ятірку" (на сьогодні він має 4 зірки)", – додав Коваль.

Окрім того, він розповів про інший великий лот – столичний ТРЦ Ocean Plaza, в якому державі зараз належить 66,65% (підсанкційного російського олігарха Аркадія Ротенберга), іншою часткою володіють українські бізнесмени Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

На початку лютого 2024 року Фонд державного майна почав формувати аукціонну комісію, яка визначатиме умови та стартову ціну продажу державної частки столичного ТРЦ Ocean Plaza. Після цього вони будуть внесені на затвердження уряду.

"Ми йдемо за графіком, і на сьогодні Ocean Plaza включено до переліку великої приватизації. І тому зараз уже маємо там 19 об'єктів. Зараз працюємо над створенням аукціонної комісії. Також чекаємо подання звітності від управляючої компанії за 2023 рік (вона подається до 20 лютого) – тоді ми будемо розуміти підсумки року й балансову вартість активу", – пояснив Коваль.

Аукціон планується на друге півріччя 2024 року.

На сьогодні охочих взяти участь у торгах уже більше трьох, є запити від інвестиційних фондів і девелоперських компаній, адже актив "живий" – він функціонує і приносить прибуток, резюмував очільник ФДМУ