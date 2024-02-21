"Армія+" у смартфоні: У Міноборони анонсували запуск мобільного додатку для військових

Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок "Армія+", у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

Зокрема, військовослужбовці зможуть використовувати стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити онлайн, повідомляє пресслужба міністерства.

"Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу – заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все", – прокоментував міністр оборони Рустєм Умєров.

У Міноборони обіцяють, що також у застосунку "Армія+" будуть доступні:

електронне посвідчення захисника, яке спрощуватиме доступ до е-послуг та бойових систем;

комплексна база знань щодо проходження служби;

форми зворотного зв'язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики;

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

"Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними", – обіцяє заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

У пресслужбі Міноборони додали, що додаток "Армія+" розробляється спільно з Міністерством цифрової трансформації. Запуск застосунку очікується влітку.