Провели понад 100 обшуків: У Євросоюзі викрили пов’язану з Росією мережу з відмивання грошей

Національні органи влади Латвії, Німеччини, Франції, Італії та Мальти провели понад 100 обшуків під час масштабної операції проти російсько-євразійської злочинної мережі та фінансової установи у справі щодо відмивання грошей.

Як повідомляє Євроюст, до обшуків було залучено понад 460 співробітників поліції. Німеччина направила чотирьох офіцерів для підтримки розслідувань та обшуків у Латвії та на Мальті, передає Укрінформ.

Зазначається, що чотирьох підозрюваних було затримано. Потенційні підозрювані та свідки також були опитані в Латвії, Німеччині, Естонії і на Мальті. Заарештовано банківські рахунки та майно.

За даними правоохоронців, з кінця 2015 року мальтійська фінансова установа "відмила" не менше 4,5 млн євро. Загалом може йтися про суму в десятки мільйонів євро.

Фінустанова та організована злочинна група, що стоїть за нею, пропонували послуги з відмивання грошей через мережу фіктивних підприємств та приватних осіб, які були зареєстрованими директорами.

Група діяла переважно з Риги та Берліна.

Розслідування було ініційовано у 2021 році латвійською стороною, увагу якої привернули грошові перекази з Латвії до мальтійської фінансової установи. Водночас влада Німеччини розпочала розслідування підозрілих грошових потоків за участю тієї ж фінустанови.

Євроюст створив і профінансував спільну слідчу групу Німеччини та Латвії.