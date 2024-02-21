Суд в Одесі замовив ремонт своєї будівлі за 100 мільйонів за завищеними цінами

Київський райсуд Одеси уклав угоду на реконструкцію будівлі суду у ПрАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач" за 106 мільйонів гривень за завищеними цінами.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на кошторис робіт, який замовник приховав і не оприлюднив у системі Prozorro. Відтак "Центру протидії корупції" довелося направити запит на його розкриття.

Угоду на реконструкцію будівлі з прибудовою додаткових приміщень до будівлі Київського районного суду Одеси по вул. Варненська, 3-Б уклали ще у вересні 2023 року. За її умовами, до кінця 2024 року потрібно виконати загально-будівельні та електротехнічні роботи, вогнезахисну обробку, реконструкцію інженерних мереж, протипожежних і охоронних систем, системи доступу, відеонагляду, огорожі та благоустрою тощо.

Закупівля спричинила скандал, тому у 2023 на її фінансування коштів не виділили. Проте угоду не розірвали, а всі витрати за нею перенесли на 2024 рік.

Локальні кошториси і підсумкову відомість ресурсів не публікували, що на час проведення тендеру не дозволяло порівняти ціни з ринковими. Виявилось, що у прихованому кошторисі, який замовник все ж надав на запит, ціни будматеріалів виявилися значно завищеними.

Так, 8,52 млн грн коштів піде на арматурну сталь по 37-59 тис. грн за тонну (тут і далі ціни з ПДВ та без урахування доставки). Зокрема найвагомішу сталь періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 16-18 мм врахували по 59 400 грн/т. Це у півтора рази дорожче ринкових цін.

Наприклад, у серпні 2023 року Білгород-Дністровський прикордонний загін замовив реконструкцію будівель у селі Маяки з такою сталлю по 35 570 грн за тонну. На сайті "Метінвест-СМЦ" така арматура під новим маркуванням А400/A500 коштує 33 475 грн за тонну, компанія "Iron World" пропонує таку арматуру по 28 450 грн, а компанія "Сталь Союз" – по 28 500 грн за тонну, що удвічі дешевше.

Ще 5,62 млн грн у кошторисі припадає на бетони. В15 М200 із крупністю заповнювача 20-40 мм врахували по 3 609 грн за кубометр. Прикордонникам у серпні минулого року він обійшовся у 2 373 грн за куб. м, тобто на 34% дешевше.

Крім того 1,43 млн грн відведено на теплоізольовані сталеві труби в поліетиленовій оболонці. У тому числі найвагоміший типорозмір 89/160 мм врахували по 2 265 грн за метр. У лютому КП "Бориспільтепломережа" замовляло їх у виробника ТОВ "Корпорація "Енергоресурс-Інвест" по 719 грн за метр, що на 68% дешевше. У грудні 2023 року КП "Харківські теплові мережі" купували їх у того ж виробника по 1 343 грн/м, що на 41% дешевше.

Таким чином, імовірна переплата лише на цих трьох групах матеріалів може становити 5,78 млн грн.

Компанія отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

ПрАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач" засноване у 1998 році. Станом на третій квартал 2023 року власником найбільшого пакету (73,8%) акцій був її керівник Олександр Марленович Фрідман. У 2019 році голова міста Геннадій Труханов нагородив його почесною відзнакою на День будівельника.

Від створення системи "Прозорро" у 2016 році компанія отримала підрядів 591 млн грн, майже всі – у підрозділів Одеської міськради.