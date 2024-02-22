Україна близька до угоди з МВФ про новий транш на $900 мільйонів, – Bloomberg

Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового траншу на $900 млн із кредиту в розмірі $15,6 млрд.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами офіційних осіб, обізнаних з переговорами, Україна розраховує досягти угоди з МВФ уже в четвер, 22 лютого. Угоду ще має ратифікувати виконавча рада Фонду.



Зазначається, що угода стане результатом дискусій, які тривали протягом останніх двох тижнів, щодо того, чи зможе Київ фінансувати свою діяльність у разі відсутності допомоги США.



Якщо Конгрес США не затвердить понад $60 млрд допомоги Україні на цей рік, то кошти МВФ, ймовірно, стануть другою за розміром фінансовою допомогою Києва після грантів і позик ЄС.



Ця виплата стане першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму $5,4 млрд. Це є частиною великої програми для України, схваленої у 2023 році.



Щоб отримати гроші, уряд має виконати умови, обговорені з МВФ. За словами двох чиновників, можливо, Кабінету міністрів доведеться відмовитися від нещодавнього запиту до НБУ дозволити продаж іноземної валюти деяким приватним українським компаніям, щоб допомогти їм погасити борги за єврооблігаціями.

Як повідомлялося, 12 лютого 2024 року команда МВФ розпочала зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у Києві.

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $890 млн) – на початку липня та в середині грудня.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду та оцінки виконання зобов'язань на кінець грудня 2023 року.