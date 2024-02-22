"Платили дві зарплати": Із львівського ресторанного холдингу "!Fest" стягнули 13,4 мільйона податків

Львівський ресторанний холдинг "!Fest" сплатив у бюджет 13,4 млн грн податків. Директорка підприємства визнала провину щодо ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що співробітники холдингу отримували заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, а інша – неофіційна виплачувалась згідно тіньових реєстрів.

"Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели низку обшуків, отримали відомості щодо відповідних реєстрів необлікованих коштів, виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо. В якості свідків були допитані співробітники компанії", – повідомляють правоохоронці.

Також детективи ініціювали податкову перевірку щодо правильності нарахування податків та зборів на підприємстві під час нарахування та виплати зарплати. За її результатами було донараховано 13,4 млн грн податків та зборів.

Як наголосили в БЕБ, директорка підприємства на стадії досудового розслідування свою вину визнала. Компанія сплатила завдані державі збитки у повному обсязі.

Водночас фігурантці оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України. Наразі справу скеровано до суду.

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Як повідомлялося, у жовтні 2023 року БЕБ заявило про викриття схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Йшлося про "!Fest".

Правоохоронці ніби встановили, що близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна. За даними БЕБ, попередньо збитки, завдані державному бюджету, становили понад 50 млн грн.

Компанія тоді повідомила, що люди в камуфляжі оточили територію офісу "!FEST", увірвались в центральний офіс, заблокували всі виїзди/виходи та зупинили роботу компанії.

Також в "!FEST" наголосили, що детективи БЕБ начебто "викрили схему, яку вони вважають незаконною, проте за якою працює вся ресторанна та ІТ-галузь країни".

Нагадаємо, "Холдинг емоцій "!FEST" – мережа концептуальних авторських ресторанів та напрямків, заснована у Львові 2007 року трьома підприємцями: Андрієм Худо, Дмитром Герасімовим та Юрком Назаруком. Розвиває одну з найбільших мереж закладів в Україні під брендами "Криївка", "Львівська копальня кави", "П’яна вишня", "Реберня" та інших.

Детальніше про справу читайте у матеріалі: "Корм" чи політика: чому БЕБ "завітав" до львівського холдингу !FEST