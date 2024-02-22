Дуда підтримав ідею Зеленського про переговори на тлі блокування поляками кордону

Міністр у справах президента Польщі Анджей Дера повідомив, що президент Анджей Дуда підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського про переговори для вирішення ситуації на кордоні.

Про це він сказав в етері TVN24, передає "Бабель".

Польський президент виступає за діалог між аграріями та українською стороною, а міністр Дера вважає ситуацію "катастрофічною з обох сторін".

"Пан президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні, цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією – це результат війни", – додав посадовець.

Дера заявив, що ідея зустрітися урядам двох країн на кордоні "не найбезпечніша", краще провести переговори у Варшаві чи десь у Жешуві чи Любліні. Проте він розуміє символізм розмови на кордоні.

"Увесь цей конфлікт випливає з того, що в Україні стандарти сільськогосподарського виробництва відмінні від європейських. Тому ціна на цю продукцію в Україні інша, і тому польські фермери сьогодні борються за своє виживання та існування", – сказав міністр.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення із закликом до польського уряду провести зустріч для вирішення проблеми біля держкордону.

"Я хочу звернутися до уряду Польщі – до пана премʼєр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону", – сказав Зеленський.

Він додав, що готовий особисто взяти участь у цій зустрічі, а також закликав Єврокомісію спрямувати свого представника.