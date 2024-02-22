Чехія вирішила припинити видачу віз росіянам та білорусам. Але є винятки

Чехія вирішила більше не видавати візи та дозволи на проживання росіянам та білорусам через вторгнення в Україну. Водночас уряд має створити умови для діяльності в Чехії опозиції або студентів, які "не бажають мати нічого спільного з російським і білоруським режимами".

Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр країни Петр Фіала, передає Радіо Свобода.

Кабінет міністрів Чехії після нападу Росії на Україну припинив видачу віз громадянам Росії, а згодом і Білорусі, за винятком гуманітарних випадків. Досі діяла постанова до 31 березня, 21 лютого уряд схвалив нову – без конкретного терміну дії.

Відповідно до нової постанови, заяви на отримання дозволу на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами в посольстві не підлягають розгляду.

Утім, рішення уряду має винятки. Зокрема, іноземці, які вже мають дозвіл на проживання, не є цільовою групою постанови. Положення також не поширюється на заяви про видачу короткострокових віз, якщо заявник є членом сім’ї громадянина Чехії або громадянина Європейського Союзу, якого він супроводжує або слідує за ним.

Постанова також не поширюється на заяви про видачу візи, довгострокового або постійного дозволу на проживання, якщо перебування заявника відповідає інтересам Чеської Республіки й ці інтереси засвідчені міністром закордонних справ.