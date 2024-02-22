Ворог атакував прифронтову ТЕС: Кількість поранених зросла до дев’яти (оновлено)
Російські військові 22 лютого атакували прифронтову теплову електростанцію ДТЕК, поранень зазнали працівники станції.
П'ятеро енергетиків було контужено, ще одна працівниця отримала легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні, повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. Наразі фахівці ліквідують наслідки атаки.
Згодом в компанії повідомили, що кількість постраждалих від обстрілу працівників станції збільшилася до 9.
"Четверо наших колег госпіталізовано з травмами різної тяжкості. Ще п'ятеро отримали контузії", – уточнили в ДТЕК.
Загалом із початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.
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