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Новини
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Найбільший світовий виробник скла – японська корпорація AGC – остаточно пішов з Росії

стекло

Японська корпорація AGC, яка є найбільшим у світі виробником скла, продала російський бізнес.

Їй належав найбільший у Росії виробник автомобільного скла – "Борський скляний завод", а також "Клінский скляний завод", пише російський "Коммерсант".

Новим власником підприємств став російський холдинг "Адамант", якому вже належать 14 заводів з промислової обробки скла у РФ.

Японська AGC придбала "Борський скляний завод" у 1997 році. Підприємство виробляє поліроване скло та автомобільне скло. Потужність складає 1,2 тис. тонн на добу та до 1,5 млн машинокомплектів загартованого та багатошарового автомобільного скла на рік. Підприємство є найбільшим у Росії виробником автомобільного скла.

"Клінский скляний завод" японська компанія збудувала з нуля в 2004 році. Підприємство виробляє 1,6 тис. тонн флоат-скла на добу. На заводі працює найбільша в Європі скловарна піч потужністю 1 тис. тонн скла на добу.

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Як повідомлялося, у березні 2022 року японська корпорація AGC Inc., що є найбільшим у світі виробником скла, призупинила інвестиції в Росію через її вторгнення в Україну.

Автор: 

продаж (2064) росія (14212) Японія (535)


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Топ коментарі
+5
Головне - припинити обслуговування обладнання і процесів.
Решту зробить русскій мєнєджмєнт.
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22.02.2024 13:45
+3
Погано, що інвестори понабудували цім обізанам заводи з обладнанням . Треба і обладнання вивозити із раши
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22.02.2024 14:11
+2
Та ладно вивезені німецькі заводи до сирсир,ще працювали 10ки років.
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22.02.2024 13:58
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Головне - припинити обслуговування обладнання і процесів.
Решту зробить русскій мєнєджмєнт.
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22.02.2024 13:45 Відповісти
Та ладно вивезені німецькі заводи до сирсир,ще працювали 10ки років.
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22.02.2024 13:58 Відповісти
Зараз заводи виглядають... трошки інакше.
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22.02.2024 17:00 Відповісти
Погано, що інвестори понабудували цім обізанам заводи з обладнанням . Треба і обладнання вивозити із раши
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22.02.2024 14:11 Відповісти
Не дадуть. Але не давати запчастини і техсупровід - легко.
Заводи зараз - дуже складні системи. Кожного дня щось або ламається, або розладжується. Без запчастин і пускналагоджування довго не протримаються. Спробують самі - доламають остаточно.
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22.02.2024 17:05 Відповісти
До дупи те що вони вийшли . Обл- ня та технологія залишилися в кацапів
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22.02.2024 14:11 Відповісти
Нехай ці японці ідуть в Україну. Грьобані кацапи своїми ракетами, вибуховою хвилею від них дуже багато вибивають склоблоків на вікнах, . а у нас нема таких заводів, все купували в бульборейху.
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22.02.2024 15:34 Відповісти
Добре, нехай продали. Але завод працює. І що з того толку?
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22.02.2024 15:45 Відповісти
Машина без запчастин і грамотного ТО довго їздити буде?
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22.02.2024 17:07 Відповісти
Не думаю, що там ідіоти одні працюють. Плюс всі ці продажі - швидше фікція, на підставних. Щось мені підказує.
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23.02.2024 13:08 Відповісти
Хз.
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23.02.2024 13:12 Відповісти

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