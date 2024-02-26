"Укрзалізниця" не змогла залучити фінансування ЄС на будівництво євроколії до Львова, тривають переговори із США, – голова компанії

Україні не вдалося залучити кошти за програмою ЄС Connecting Europe Facility (CEF) для будівництва залізничної ділянки Мостиська - Скнилів від державного кордону з Польщею до Львова.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко розповів у кулуарах форуму "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз можливість профінансувати 50% вартості проєкту вивчає Агентство США із міжнародного розвитку (USAID).

"Що стосується Мостиська - Скнилів (будівництва залізничної ділянки, – ред.), то ми готові. Ми на низькому старті, у нас готова проєктна документація, все готово для цього, але... CEF, вони не підтвердили (намір, – ред.) профінансувати Мостиська - Скнилів", – сказав Лященко.

Водночас він зазначив, що переговори про фінансування цього проєкту з USAID тривають.

"Ми знайшли... Уже підписали 50% проєкту з USAID. Вони підтвердили виділення коштів, але взяли для себе додатковий час, щоб вивчити проєктну документацію. Зараз вони вивчають, наші команди десь уже півтора місяця в такому тісному контакті", – сказав Лященко.

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Раніше Лященко розповідав, що у вересні 2023 року розпочалися офіційні переговори з DG Move (Генеральний Директорат із питань мобільності та транспорту Єврокомісії) і СINEA (Європейське виконавче агентство з питань зміни клімату, інфраструктури та навколишнього середовища) щодо проєктів, які потрібно подати до кінця січня 2024 року для участі в конкурсі проєктів для співфінансування від CEF.

За його словами, щонайменше за трьома-чотирма можна буде отримати фінансування. Насамперед це проєкт Мостиська - Скнилів, а також не менш важливий проєкт переформатування Львівського вузла як європейського залізничного хаба.

Умова фінансування проєктів у рамках CEF – 50% вартості проєкту покриваються програмою CEF, інші 50% покриваються з власних джерел фінансування або за допомогою міжнародних фінансових запозичень.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що будівництво залізничної ділянки Мостиська - Скнилів від держкордону з Польщею до Львова за підтримки європейських партнерів розпочнеться вже у 2024 році.

Будівництво вузького єврошляху (1435 мм) на напрямі Мостиська-Скнилів планували розпочати ще 2020 року. Також уряд у 2020 році вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року. Проєкт оцінюється у $20,8 млн.

Роботу над проєктом будівництва колії АТ "Укрзалізниця" планувала завершити до кінця 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе "Укрзалізниці" модернізувати ділянку від станції Мостиська, яка знаходиться на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів).