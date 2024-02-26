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Новини
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"Укрзалізниця" не змогла залучити фінансування ЄС на будівництво євроколії до Львова, тривають переговори із США, – голова компанії

Євроколія

Україні не вдалося залучити кошти за програмою ЄС Connecting Europe Facility (CEF) для будівництва залізничної ділянки Мостиська - Скнилів від державного кордону з Польщею до Львова.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко розповів у кулуарах форуму "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз можливість профінансувати 50% вартості проєкту вивчає Агентство США із міжнародного розвитку (USAID).

"Що стосується Мостиська - Скнилів (будівництва залізничної ділянки, – ред.), то ми готові. Ми на низькому старті, у нас готова проєктна документація, все готово для цього, але... CEF, вони не підтвердили (намір, – ред.) профінансувати Мостиська - Скнилів", – сказав Лященко.

Водночас він зазначив, що переговори про фінансування цього проєкту з USAID тривають.

"Ми знайшли... Уже підписали 50% проєкту з USAID. Вони підтвердили виділення коштів, але взяли для себе додатковий час, щоб вивчити проєктну документацію. Зараз вони вивчають, наші команди десь уже півтора місяця в такому тісному контакті", – сказав Лященко.

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Раніше Лященко розповідав, що у вересні 2023 року розпочалися офіційні переговори з DG Move (Генеральний Директорат із питань мобільності та транспорту Єврокомісії) і СINEA (Європейське виконавче агентство з питань зміни клімату, інфраструктури та навколишнього середовища) щодо проєктів, які потрібно подати до кінця січня 2024 року для участі в конкурсі проєктів для співфінансування від CEF.

За його словами, щонайменше за трьома-чотирма можна буде отримати фінансування. Насамперед це проєкт Мостиська - Скнилів, а також не менш важливий проєкт переформатування Львівського вузла як європейського залізничного хаба.

Умова фінансування проєктів у рамках CEF – 50% вартості проєкту покриваються програмою CEF, інші 50% покриваються з власних джерел фінансування або за допомогою міжнародних фінансових запозичень.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що будівництво залізничної ділянки Мостиська - Скнилів від держкордону з Польщею до Львова за підтримки європейських партнерів розпочнеться вже у 2024 році.

Будівництво вузького єврошляху (1435 мм) на напрямі Мостиська-Скнилів планували розпочати ще 2020 року. Також уряд у 2020 році вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року. Проєкт оцінюється у $20,8 млн.

Роботу над проєктом будівництва колії АТ "Укрзалізниця" планувала завершити до кінця 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе "Укрзалізниці" модернізувати ділянку від станції Мостиська, яка знаходиться на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів).

Автор: 

залізниця (828) Львів (847) Укрзалізниця (4779) Євросоюз (5121)


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Топ коментарі
+5
Щоб зебанда вивозила зерно в Європу і пускала по вітру європейських фермерів? Не дурні же вони.
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26.02.2024 18:37
+5
Євросоюз знає, як крадуть зелені клоуни................... Не дивно!
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26.02.2024 18:38
+5
5-6 незамінних менеджерів криворожого лідора роблять свою справу.
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26.02.2024 18:40
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Щоб зебанда вивозила зерно в Європу і пускала по вітру європейських фермерів? Не дурні же вони.
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26.02.2024 18:37 Відповісти
Ну тай шо?А ми назло зробимо дорогу!!!Позичимо у америки бабки тай зробимо....!!!
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26.02.2024 18:52 Відповісти
Що, Миколо, радієш тому, що не експортується зерно? А з чого тобі пенсію платити, Миколо - срака гола?
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26.02.2024 19:47 Відповісти
Марта, ти за своєю сракою слідкуй, а краще за язиком, бо

Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ


Гроші від продажу українського зерна осідають за межами нашої країни, позбавляючи державу частини податків і валютної виручки.

Про це йдеться в матеріалі https://zn.ua/ukr/macroeconomics/obkradajut-dvichi-eksporteri-prodajut-zerno-za-beztsin-ta-shche-j-ne-povertajut-hroshi-v-krajinu.html ZN.ua , повідомляє . Джерело:
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26.02.2024 19:52 Відповісти
З вкраденого ніколи ніхто нічого платити не буде
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26.02.2024 21:54 Відповісти
Євросоюз знає, як крадуть зелені клоуни................... Не дивно!
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26.02.2024 18:38 Відповісти
Укрзалізниці дати гроші? Де пункт побудувати самим?
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26.02.2024 18:38 Відповісти
Kажете переговори про вступ йдуть добре?((
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26.02.2024 18:38 Відповісти
5-6 незамінних менеджерів криворожого лідора роблять свою справу.
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26.02.2024 18:40 Відповісти
У гнилих польських фермерів також є плани на цю дорогу.
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26.02.2024 18:42 Відповісти
На "Велике будівництво" ведуться, схоже лише симпатики зеленої влади.
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26.02.2024 18:47 Відповісти
і рашисти,котрі вказують"зе лідору" , на яких напрямках потрібно збудувати дороги , для їхньої окупаційної машини...
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26.02.2024 19:43 Відповісти
так можна на ремонті доріг зекономити
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26.02.2024 18:48 Відповісти
Підключайте Лещенка! Досить йому на "незламних дискотеках" танцювати та мобілізаційні заклики у маси кидати.
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26.02.2024 18:51 Відповісти
Не удивительно. Гасла майдана про ЕС оказались сотрясанием воздуха так же как про НАТО Это холодный душ тем, кто орал весь мир у наших ног, нам все должны, только мы и никто другой. Вобщем слудеющий раз прежде чем орать, нужно головой думать, что вы в этом мире не самые красивые.
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26.02.2024 18:51 Відповісти
Це недобрий сигнал, на фоні дискусії про вступ до ЄС.
Гроші для будівництва невеликі для промислових гігантів Європи, а користь для УКРАЇНИ і Європи величезна
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26.02.2024 19:05 Відповісти
А яка для Європи користь, якщо не секрет?
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26.02.2024 20:52 Відповісти
Який сигнал
Сенсу від цього будівництва ні якого

Якщо і міняти на Євро колію. То це потрібно робити всюди. А це астрономічні цифри
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26.02.2024 22:25 Відповісти
А яка користь для Європи?
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27.02.2024 07:30 Відповісти
- Дядьку, дайте води напитись, бо такий голодний, що нема де переночувати.
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26.02.2024 19:18 Відповісти
Напрямок руху України в ЄС заблоковано...
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26.02.2024 19:41 Відповісти
Це ж о@їти яка проблема - нема звідки 3,14здити. Зелень в шоці...
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26.02.2024 20:24 Відповісти
Та колія через такого сусіда як Польща, не дуже і потрібна.
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26.02.2024 21:17 Відповісти
Ну і добре
Бо плюсів не має. Та і не зрозуміло кому це насправді потрібно, і кому від цього зиск

В Укрзалізниці купа проблем з рухомим складом. Да і не тільки з ним

Так то перейти на європейську колію то гарна ідеє. Але потрібно робити всюди. А це космічні гроші. Під час війни цим займатися ні хто небуде
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26.02.2024 22:30 Відповісти
Авжеж запозичення ті гроші що є вже в офшорах
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28.02.2024 11:00 Відповісти

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