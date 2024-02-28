35% росіян поскаржилися на падіння рівня життя через розв’язану проти України війну

Поки Росстат звітує про зниження бідності та небачене 15 років підвищення реальних зарплат, російські громадяни масово скаржаться на зниження доходів, зростаючі ціни та проблеми з доступністю базових продовольчих товарів. Так, більше третини росіян – 35% – зафіксували зниження рівня життя за два роки війни проти України.

Це показало опитування, проведене соціологами RussianField, передає The Moscow Times.

Хоча, згідно з Росстатом, реальні наявні доходи громадян РФ минулого року зросли на 5,4%, що стало найкращим результатом з 2010 року, позитивні зміни у своїх кишенях помітили лише 16% респондентів RussianField.

Близько половини – 48% – сказали, що їхній рівень життя не змінився. Найчастіше таку відповідь давали жінки та респонденти віком від 60 років, тоді як на зниження доходів скаржилися 30-44 літні.

Майже половина опитаних – 40% – повідомили, що занепокоєні через зростання цін та/або скорочення асортименту продуктів харчування та напоїв. Практично кожен п'ятий – 18% – поскаржився на проблеми з купівлею автотоварів та автомобілів, ринок яких у Росії обрушився після відходу найбільших західних концернів.

Кожного десятого (11%) турбує зникаюча з продажу або дорога електроніка. Майже стільки ж – 9% – поскаржилися на проблеми з купівлею ліків. За даними DSM Group, минулого року асортимент російських аптек скоротився на 2,2 тис. торгових позицій, а дешевих препаратів (до 100 руб.) стало менше на чверть.

"Проблематика придбання продуктів харчування та напоїв найбільше турбує малозабезпечених росіян і респондентів до 45 років", – пише RussianField.

Соціологи також зазначають, що 20% респондентів вважають зміну рівня життя прямим наслідком війни.