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Новини
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Податкова торік відшкодувала лише 63% від запитаного ПДВ. Суми зменшилися майже у 1,5 раза

податки,пдв

Упродовж 2023 року Податкова служба відшкодувала лише 63% від затребуваного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зокрема, ПДВ з ввезених товарів склав 366,2 млрд грн – збільшився в 1,4 рази порівняно з першим роком повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як у 2021 році – 380,7 млрд грн.

Натомість внутрішній ПДВ – тобто податок на товари, що вироблені в країні – виріс на 10% до 2021 року.

Як наголошують аналітики, ситуація з відшкодування ПДВ у 2023 році трохи покращилась, проте все ще не сягнула довоєнних показників.

"Минулоріч Податкова повернула 63% від сум, заявлених до відшкодування – майже 78,5 млрд грн. Це у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році. Варто зазначити, що і суми до відшкодування зменшилися в 1,4 раза у порівнянні до того ж довоєнного року", – наголосили вони.

Загалом, найгірші показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки зафіксовано у 2022 році – лише 48% від затребуваних сум, а найкращі – у ковідному 2020-му: 97% від запитаного.

Минулоріч ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, становив 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортних товарів – 11,5%. На ПДВ припадає 20% від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Для порівняння, у 2022 році ПДВ приносив державній казні 25% доходу.

Автор: 

бюджет (1811) ПДВ (417)


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Вообще эти возвраты ПДВ это нонсенс. Где то в развитых странах это есть?? Это же налоговая берет в заложники деньги предприятий! Что за налоговое законодательство такое где нужно деньги отдавать а потом вымаливать часть обратно? Не проще ли их НЕ платить, и не нужны никакие возвраты.
Эта коррупционная древность должна сгинуть.
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28.02.2024 10:18 Відповісти
Що це ви таке пишете - шоб холопи своїми грошима могли вільно розпоряджатися ? То ви так ще захочете - ще й пенсійні виплати працівники ,щоб не людям государєвим віддавали - а самі ,щоб розпоряджалися ? Да ви батюшка смутьян і бандіт ...
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28.02.2024 10:37 Відповісти
А вас в гугле забанили, что вы такие идиотские каменты пишете?
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28.02.2024 10:58 Відповісти

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