Директор департаменту "Укрнафти" отримав підозру. Він вимагав гроші за оформлення земельного договору

Директору одного з департаментів ПАТ "Укрнафта" повідомили про підозру в отриманні хабарів на 160 тис. грн за допомогу в оформленні договорів користування землею.

Про це повідомляє прессужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду начальника управління ПАТ "Укрнафта", у 2018 році запропонував своїй знайомій за її власні кошти користуватись та здійснювати обробку 30 га землі, яка перебуває у володінні та розпорядженні управління "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта". Також він запропонував жінці сплачувати йому особисто 80 тис. грн в якості щорічного платежу за користування землею.

Однак у 2022 році через проблеми зі збором врожаю жінка не виплатила посадовцю обіцяну суму. Після цього він почав надсилати їй у месенджері повідомлення, погрожуючи забрати землю та перешкоджати у зборі врожаю.

"Користуючись цими ділянками, жінка неодноразово просила посадовця укласти з нею офіційний договір, який би закріпив її право на користування землею. Однак чоловік наголошував, що достатньо плати йому особисто та запевняв, що не буде ніяких проблем", – з’ясували правоохоронці.

Під час чергової зустрічі у грудні 2023 року жінка знову порушила питання щодо офіційного оформлення її права на користування землею. На вказану пропозицію чоловік повідомив, що спочатку жінка має сплатити йому особисто 160 тис. грн за користування ділянками за 2022-2023 роки, а вже потім він допоможе їй і домовиться з уповноваженими особами про укладення з нею договорів на оренду землі.

Хабар підозрюваний отримував у кілька етапів. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини – 80 тис. грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, зазначають у пресслужбі Офісу генпрокурора.