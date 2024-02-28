Держборг України у січні зменшився на $420 мільйонів через падіння обсягів допомоги

Станом на 31 січня 2024 року, державний та гарантований державою борг становив 5,48 трлн грн або $144,9 млрд.

У січні він зменшився на 0,6% в гривні (на 31,4 млрд грн) та на 0,3% у валютному еквіваленті (на $0,42 млрд), свідчать дані Міністерства фінансів.

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, на скорочення державного боргу вплинули відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень, а також невелике послаблення курсу євро до долара і гривні на звітну дату, що призвело до переоцінки і зменшення доларового і гривневого еквіваленту, насамперед, за пільговими кредитами від Євросоюзу.

Структура державного боргу на кінець січня:

69,6% – зовнішній борг, 30,4% – внутрішній;

72,5% – борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% – борг у гривні;

67% – борг із фіксованою ставкою, 33% – борг із змінною ставкою.

Із початку повномасштабної війни державний борг збільшився удвічі (+2,75 трлн грн.), у валютному еквіваленті – на 55% (+$51,6 млрд). Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн та міжнародних фінансових організацій. Зокрема, у 2023 році держборг України збільшився на $34 млрд.

Водночас частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП-варанти) – до серпня 2024 року.