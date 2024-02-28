Військові столичної Тероборони незаконно перепродавали взуття, шоломи та бронежилети, – ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки викрило масштабну оборудку з привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони Києва.

До складу злочинної організації входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні, які займалися його продажем, повідомляє пресслужба ДБР..

За даними слідства, організував оборудку один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців.

"Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці, – пояснили правоохоронці.

Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які зловмисники планували продати через інтернет. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно є власністю ЗСУ та не призначено для продажу.

Організатора та ще двох осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%.