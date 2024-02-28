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Військові столичної Тероборони незаконно перепродавали взуття, шоломи та бронежилети, – ДБР. ФОТО

дбр

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки викрило масштабну оборудку з привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони Києва.

До складу злочинної організації входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні, які займалися його продажем, повідомляє пресслужба ДБР..

За даними слідства, організував оборудку один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців.

"Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці, – пояснили правоохоронці.

Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн.

Бригада Тероборони Києва продавала шоломи та бронежилети

Бригада Тероборони Києва продавала шоломи та бронежилети

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які зловмисники планували продати через інтернет. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно є власністю ЗСУ та не призначено для продажу.

Організатора та ще двох осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%.

Автор: 

Київ (4686) ДБР (494) тероборона (2) розкрадання (94)


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Це мабуть одиничний випадок, в других областях такого ж немає? Чи навіть випереджають столічний регіон?
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28.02.2024 17:22 Відповісти

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