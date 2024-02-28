Як уберегтися від шахраїв під час продажу товарів в інтернеті. Поради від кіберполіції

Зловмисники намагаються привласнити кошти довірливих громадян різними способами. При цьому, постраждати від дій аферистів в інтернеті можуть не тільки покупці, а й люди, які щось продають.

Фахівці Кіберполіції України дали рекомендації, як не втратити кошти під час онлайн-торгівлі.

За однією зі схем шахрай обирає оголошення про продаж товарів, зв'язується з продавцем та підтверджує намір купити товар.

Далі аферист стверджує, що вже здійснив оплату через службу доставки. Однак, щоб отримати гроші, продавець нібито має перейти за індивідуальним посиланням, надісланим шахраєм та вказати дані банківської карти, зокрема термін дії і CVV-код.

Також зловмисник випитує у продавця залишок коштів на картці та код-підтвердження від банку. Отримавши цю інформацію, шахрай виводить гроші з рахунку жертви.

"Щоб ввести в оману продавців, зловмисники підробляють сайти, роблячи їх візуально схожими на справжні веб-ресурси відомих торгівельних інтернет-майданчиків. На таких фішингових сторінках також може бути форма зворотного зв’язку в чаті або номер телефону, але вони не пов’язані зі справжньою службою підтримки відповідного сервісу", – пояснюють правоохоронці.

Як убезпечити себе від шахраїв

Варто обговорювати деталі угоди виключно на платформі торговельного майданчика або використовуючи його застосунок. Не погоджуйтеся на спілкування в месенджерах, навіть якщо це видається зручнішим.

Не потрібно вводити реквізити платіжних карток (CVV-код і термін дії) на незнайомих платформах. Також не можна передавати стороннім ці дані в інший спосіб. Якщо необхідно отримати кошти на картку, зазначена інформація відправнику взагалі не потрібна.

Не варто повідомляти стороннім особам інформацію про залишок коштів на рахунках. Також не можна передавати нікому коди, які надсилає банк.

Як додають у кіберполіції, можна безкоштовно перевірити сайт онлайн-магазину за допомогою сервісу Асоціації "ЄМА" CheckMyLink.

Крім того, кіберполіціянти радять здійснювати самостійну перевірку: почитати відгуки про продавця, дізнатися історію роботи інтернет-магазину, уважно перевірити url-адресу сайту та проглянути інші його сторінки.