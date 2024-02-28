Бельгійське агентство EnaBel почало роботу в Україні. Йому передали $150 мільйонів доходів від активів РФ
Бельгійське державне агентство з питань розвитку EnaBel розпочинає співпрацю з Україною у сфері відновлення критичної та соціальної інфраструктури.
Про це йшлося під час зустрічі посадовців Мінінфраструктури України з міністром співробітництва у сфері розвитку та великих міст Бельгії Кароліною Женні та головою агентства EnaBel Яном Ван Веттером, повідомляє пресслужба українського міністерства.
"Сторони погодили вже у березні розпочати втілювати проєкти відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Також найближчим часом EnaBel планує відкрити офіси у Києві та Харкові", – зазначається у повідомленні.
Бельгійське державне агентство з питань розвитку EnaBel вже отримало фінансування в розмірі $150 мільйонів, які надійшли за рахунок "заморожених" у Бельгії російських активів.
Сторони також обговорили можливість співпраці у спільному зі Світовим Банком проєкті HOPE із відновлення пошкодженого через воєнні дії житла.
Відтак, на зустрічі обговорювали можливість співпрацювати у спільному зі Світовим Банком проєкті "HOPE", метою якого є відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла, зокрема, шляхом отримання компенсації.
Як повідомлялося, у жовтні минулого року прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявляв, що уряд країни створить спеціальний український фонд обсягом 1,7 млрд євро, до якого зараховуватимуть надходження від податків на доходи із заморожених у російських активів.
Ці кошти підуть на військову та гуманітарну допомогу, будуть направлені в Європейський фонд миру, на підтримку економіки України.
EnaBel – бельгійське агентство розвитку, його загальний бюджет у 2022 році становив $2,7 мільярда. Основною країною-одержувачем допомоги від агентства була колишня колонія Бельгії в Африці – Демократична Республіка Конго.
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