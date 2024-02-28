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Новини
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Україна отримала від Японії та Норвегії $760 мільйонів. Кошти спрямують на пенсії та зарплати вчителям

доллар,долар

До бюджету України надійшло $760 млн, як другий грант Шостого додаткового фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Як уточнили у Міністерстві фінансів, обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії – $465 млн та $295 млн відповідно.

Кошти спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.

"Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

У 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкти Світового банку. Із них майже 75% – гранти.

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Мінфін (2936) Норвегія (256) Японія (535) грант (309)


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Що Японія, що Норвегія - найконкретніші. І вже не вперше, а постійно. Без жодного пафосу й обговорень, одразу або грошима, або матеріальною допомогою.

Сподіваюся, що 80% точно дійде допомоги
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28.02.2024 14:21 Відповісти
А на дрони коли хоч копійку дадуть?! Уже 2 місяці, як ні один контракт по дронам не проплачений
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28.02.2024 14:24 Відповісти
Надіюсь пенсіонери і вчителі свідомі і розуміють що їхне майбутнє в знарядах.
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28.02.2024 14:26 Відповісти
В кишені дєрьмакам, а не на пенсії , сволота відправить... Ше дороги давайте ***** ригоанальні... Ау у нас війна чи як???
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28.02.2024 15:28 Відповісти
Коли кажуть , що гроші для пенсіонерів та вчителів , тоді ми відразу віримо цьому...
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28.02.2024 15:47 Відповісти
Це не добре, краще інвестувати в підприємство. Це і робочі місця і відрахування.
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28.02.2024 16:28 Відповісти
Цікаво, чи знають доброчинці які у нас пенсії і зарплати у вчителів? Бо може їм розказують, що це $1000, які розраховують на ці категорії, а насправді це близько $80 і $250 відповідно.
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28.02.2024 16:34 Відповісти
*******. Станок друкує цілодобово, валюта виводиться з таким же графіком.
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28.02.2024 18:27 Відповісти

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