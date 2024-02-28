Україна отримала від Японії та Норвегії $760 мільйонів. Кошти спрямують на пенсії та зарплати вчителям

До бюджету України надійшло $760 млн, як другий грант Шостого додаткового фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Як уточнили у Міністерстві фінансів, обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії – $465 млн та $295 млн відповідно.

Кошти спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.

"Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

У 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкти Світового банку. Із них майже 75% – гранти.