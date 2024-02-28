"Укрзалізниця" готова відновити продаж металобрухту на "Прозорро" вже у березні, – голова правління

"Укрзалізниця" готова вже з березня цього року продавати на майданчику "Прозорро.Продажі" до 20 тис. тонн металобрухту щомісячно, відновивши реалізацію брухту на українському ринку після майже піврічної паузи.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко заявив під час наради із представниками металургійних компаній в економічному комітеті Верховної Ради, пише UAprom.

За його словами, "Укрзалізниця" раніше припинила продаж металобрухту через нормативні зміни.

"Ми чекаємо на прийняття Кабміном змін до постанови №1054, які відкриють нам можливості відновити продажі брухту", – додав Лященко.

Урядова постанова №1054 визначає порядок розпорядження майном АТ "Укрзалізниця". Наразі майже усі відомства її погодили, окрім Мінфіну, який має ряд зауважень щодо списання майна залізничної компанії.

"Ми вже відпрацювали досить великий обсяг брухту, який готові виставити на продаж. Мова йде про 20 тис. тонн на місяць. Щойно буде знято заборону, ми точно готові цей обсяг продавати. Крім того, вже наприкінці березня буде завершено розробку персонального кабінету покупця, де він може стежити, як "Укрзалізниця" відпрацьовує його покупку", – додав Лященко.

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За даними співрозмовників видання, урядовці сподіваються, що "Укрзалізниця" відновить продажі металобрухту вже у березні. Мінфін пообіцяв, що найближчим часом надасть свої зауваження до постанови №1054. Після їх врахування проєкт документу має пройти розгляд в урядовому комітеті, а наприкінці першої декади березня його має ухвалити Кабмін.

Своєю чергою в "Укрзалізниці" зазначили, що до цього часу компанія буде готова одразу відновити продажі.