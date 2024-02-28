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Молдова продовжить дію захисту для 116 тисяч українських біженців ще на рік

молдова

Термін надання тимчасового захисту вимушеним переселенцям з України буде продовжено ще на рік – до 1 березня 2025 року.

Про це повідомили в уряді Молдови, передає Інтерфакс-Україна.

"Документ, що засвідчує особу бенефіціара тимчасового захисту, також буде автоматично продовжено. Таке рішення було схвалено виконавчою владою, щоб забезпечити стабільність та безпеку українцям, які сховалися в нашій країні", – йдеться у повідомленні.

Особи, яким надано тимчасовий захист, матимуть право працювати на території Молдови без набуття права тимчасового проживання з метою роботи за умови, що вони зареєстровані у місцевому територіальному підрозділі Національного агентства зайнятості.

За даними уряду, зараз на території Молдови перебувають понад 116 тис. біженців з України. Майже 39 тис. заздалегідь стали на облік для отримання тимчасового захисту, понад 30 тис. уже отримали документи, що засвідчують особу.

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біженці (697) мігранти (433) Молдова (582) міграція (216)


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