Гривня укріпилась після падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 29 лютого

Курс гривні укріплюється щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 29 лютого, на рівні 38,2077 грн/$, порівняно із 38,4249 грн/$ у середу.

Водночас курс гривні до євро укріпився одразу на 42 копійки – до 41,2968 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.