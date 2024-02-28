Ціни на реконструкції Дегтярівського шляхопроводу за 920 мільйонів виявилися завищеними у кілька разів
Журналісти виявили завищені в кілька разів ціни на будматеріали в кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві вартістю 920 млн грн.
"У кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві за 920 млн грн знайшлися завищені ціни будматеріалів: "Ростдорстрой" сам собі намалював найвищу ціну асфальту в Україні, арматура вдвадорога, спеціальна смола – втричі дорожче від Польщі", – пише видання Наші гроші з посиланням на кошторис комунального "Київатодору" на реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу.
Кошторис не був оприлюднений під час тендеру в системі Prozorro, відтак "Центр протидії корупції" подав запит на його розкриття.
ТОВ "Ростдорстрой" 1 червня 2023 року отримало підряд на реконструкцію шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка. Це той самий шляхопровід біля станції метро "Шулявська", на якому у вересні під час монтажу впали балки. Наприкінці грудня міст вже відкрили для проїзду автомобілів.
Локальні кошториси і підсумкову відомість ресурсів не опублікували одразу. Тому на момент тендеру не було можливості порівняти ціни будматеріалів із ринковими цінами. Нині ж замовник надіслав відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.
Скільки коштувала реконструкція
У ній найбільша сума 155 млн грн іде на поліуретанову смолу Sika Icosit KC 340/45 по 2 841 грн/кг, або $78 (тут і далі ціни вказано з ПДВ). Востаннє на торгах така смола траплялась ще до повномасштабного вторгнення.
У вересні 2021 року КП "Дніпровський електротранспорт" замовило ремонт трамвайних колій із нею по 2 158 грн/кг, або $81. Але це ніяк не пояснює, наскільки така ціна є ринковою через рідкісне застосування цієї смоли в Україні. Відповідно в ексклюзивних постачальників є можливість встановлювати свої розцінки для проєктів, де обирають цей будматеріал. Для порівняння: в Польщі така смола продається по 67-116 злотих, або по 651-1 119 грн/кг, що в 2,5 раза дешевше від розцінки "Київавтодору".
На асфальт у кошторисі відведено 115 млн грн. Формально ціни відповідали моніторингу "ДерждорНДІ" (нині "Національний інститут розвитку інфраструктури", або "НІРІ") на той період.
Наприклад, крупнозернистий щільний асфальтобетон типу А марки 1 на бітумі БМПП 50/70-60 в кошторисі був по 7 195 грн/т. Червневий моніторинг показував, що в Київській області середня ціна крупнозернистого щільного асфальтобетону типу А марки 1 на бітумі БМП (БМК) становила 7181 грн/т.
Але виявилося, що для червневого моніторингу дані про ціни цього виду асфальту по Київській області подавало лише ПП "Київшляхбуд", яке входить в ту саму групу "Ростдорстрой", яка й отримала підряд із такими цінами асфальту.
Ціна "ростдорстроївців" тоді виявилась на 20% вищою від цін такого асфальту в інших регіонах, де ціни для моніторингу подавали й інші виробники. При цьому значно нижчі ціни такого асфальту декларували навіть у Дніпропетровській і Сумській областях, які знаходяться ще далі від щебеневих кар’єрів, з яких везуть сировину для виготовлення асфальту.
Крім того, 29 млн грн ішло на гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А-ІІІ та гладку класу А-1 різних діаметрів по однаковій ціні 63 435 грн/т.
Того ж дня, 1 червня Служба відновлення Миколаївщини замовила "Ростдорстрою" ремонт дороги, врахувавши в інвесторський кошторис таку сталь по 35 468-42 184 грн/т, що на 33% дешевше. У липні на торгах по укриттю на Київщині вона коштувала 34 447-36 925 грн/т, а у вересні "Укренерго" оприлюднило ціни будівництва захисту підстанцій від "шахедів" по Україні: арматура А-ІІІ діаметром 20-22 мм була врахована по 36 570 грн/т. Це на 42% дешевше від "Київавтодору".
Ще 13 млн грн припадало на природній рядовий пісок по 585 грн/куб. м. Кількома днями раніше в травні "Київавтодор" замовляв ТОВ "Автомагістраль-Південь" іншу розв’язку з піском по 510 грн/куб. м, що на 13% дешевше. А в липні фірма-постачальник підтвердила виданню свою готовність продати його по 435 грн/куб. м, що на 27% дешевше.
Крім того, щебенево-піщану суміш С5 на суму 7 млн грн врахували по 1 088 грн/куб. м, що майже відповідає моніторинговій середній ціні на Київщині в 1 043 грн/куб. м. Але в травні в "Автомагістралі-Південь" вона коштувала 984 грн/куб. м, що на 10% дешевше. А в липні можна було придбати її у постачальника за 615 грн/куб. м, що на 43% дешевше.
За даними системи E-Data, станом на кінець лютого 2024 року "Київавтодор" заплатив за цей міст "Ростдорстрою" 313 млн грн.
Хто головні
Бенефіціарами одеського "Ростдорстрою" через австрійську компанію "Юттема АУ ГмбХ" є Євген Коновалов і Юрій Шумахер – депутат Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова. Директором фірми є Олексій Андрюшин. Фірма зайняла третє місце в топ-30 шляхових підрядників у 2022-2023 роках із сумою 8,54 млрд грн.
Та сама "Юттема АУ ГмбХ" також є засновником вищезгаданого "Київшляхбуду", який надавав "ДерждорНДІ" ціни асфальту по Київщині.
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Але більше вражає неуважність чи тупість коментаторів!
нікуя ці дорстроївці про війну не чули
і розстрілювати їх не будуть бо все під контролем ОПи...
і боневтік янелохович янетряпка не буде міняти своє оточення,
бо дуже довіряє їм
і воювати вони не будуть
тобто будуть всі, але крім них
до останнього Українця але крім них
Потім шумахери дивуються звідки антисемітизм.
А де-ж брати бабло на той кінець? Ось ЗЕбанута срань і тужиться, краде, як останній раз в житті.
Трохи покопають для вигляду, потім підмажуть тріщину, і готово.
А грошей візьмуть як за новий тунель.
Витрати зменшаться в рази.
Прибутковість у рази зросте.
А українців вони не мають за людей.
Коли крадіїв протягом тижня відстрілюватимуть -
з'явиться повага.
В штрафбат