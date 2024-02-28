Польща може тимчасово закрити кордон для агропродукції з України, – Туск

Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону переміщення товарів через кордон.

Про це повідомило польське Radio RMF з посиланням на голову польського уряду Дональда Туска, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми з представниками української сторони обговорювали можливість тимчасового закриття кордону та припинення обміну товарами", – сказав Туск.

Він зазначив, що "цей тимчасовий захід став би болючим для обох сторін".

Очікується, що ці теми стануть предметом обговорення на зустрічі Туска з активом сільгоспвиробників, які заплановані на четвер, 29 лютого.

Коментуючи перспективи зустрічі, Туск зазначив: "Я не для того прем'єр, щоб Польща виходила з ЄС чи блокувала кордон з Україною".

Він наголосив: "Я готовий до твердих рішень, якщо йдеться про кордон з Україною, але за попередньої домовленості з Києвом, щоб не було непотрібної напруженості. Ми повинні знайти довгострокове рішення".

За словами Туска, "можливо, варто вести мову про доплати за зерно, що дозволить збути польську продукцію якнайшвидше".

При цьому він зазначив, що загалом польська держава може допомогти з тим, щоб польське зерно було би привабливішим з точки зору ціни порівняно з українською.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу