Харків оголосив тендер на закупівлю 17 нових поїздів метро з проходами між вагонами за кошти ЄБРР

Комунальне підприємство (КП) "Харківський метрополітен" спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосило тендер на закупівлю 17 нових п’ятивагонних метропоїздів із міжвагонними пасажирськими переходами повної ширини.

Згідно із оголошенням на порталі ЄБРР, тендерні пропозиції приймаються до 17 квітня поточного року, передає Інтерфакс-Україна.

"Клієнт має намір використати частину коштів кредиту/гранту, що надається ЄБРР для оплати вартості цієї закупівлі", – зазначається в оголошенні.

Раніше Харків мав планував закупити нові вагони для метрополітену за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України".

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Зокрема, у травні 2023 року було оголошено тендер на закупівлю п'ятисекційних поїздів метро (з вільним проходом між вагонами) на 45 млн євро. Тоді український виробник вагонів метро "Крюківський вагонобудівний завод" називав його умови дискримінаційними і подавав скаргу на дискримінацію.

Терміни розкриття тендерних пропозицій кілька разів переносили, проте про результати торгів (або їх скасування) не повідомлялося.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року уряд України затвердив порядок та умови використання коштів спільного проєкту ЄБРР та ЄІБ, у межах якого міжнародні фінансові інституції виділяли кредити по 160 млн євро на завершення будівництва метро в Харкові, зокрема на придбання рухомого складу.