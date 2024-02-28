БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
11 159 14

Росіяни не можуть запустити колишній завод Volkswagen, підприємство відправили у простій на невизначений строк

Росія не може запустити завод Volkswagen

Новий російський власник досі не може відновити роботу колишнього заводу німецького автомобілебудівного концерну Volkswagen у Калузі.

Як повідомила профспілкова організація ТОВ "Фольксваген Груп Рус", завод залишиться у простої на невизначений строк, передає російський Інтерфакс.

"Всім співробітникам необхідно буде прибути на завод 1 березня 2024 року для ознайомлення з наступним періодом простою та формою його організації", – сказано в повідомленні.

Строки простою підприємства не уточнюються. Раніше профспілка повідомляла, що простій на підприємстві триватиме до 29 лютого.

Читайте також: Volkswagen продасть активи в Росії за 125 мільйонів євро

Як повідомлялося, у травні 2023 року німецький концерн Volkswagen продав свої російські активи структурам місцевого автодилера "Авілон", однак відновити роботу заводу у Калузі новий власник наразі не зміг.

Нагадаємо, Volkswagen після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну припинив постачати в Росію автомобілі і зупинив виробництво на заводі у Калузі та на виробничому майданчику "ГАЗу" в Нижньому Новгороді, де раніше велася контрактна збірка Skoda Octavia, Skoda Karoq та Skoda Kodiaq.

У липні 2022 року "Фольксваген Груп Рус" повідомила про закриття офісу в Нижньому Новгороді. Тоді ж джерела Forbes говорили, що чули про можливу угоду щодо передачі заводу Volkswagen у Калузі. Підрозділ Volkswagen з виробництва вантажівок Traton (бренди MAN та Scania) у вересні повідомив про рішення продати свої дилерські центри в Росії.

Автор: 

авто (4134) росія (14237) Volkswagen (217)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
28.02.2024 19:12
+4
показати весь коментар
28.02.2024 19:24
+1
Они сделали пробную партию, на выходе АК-47.
показати весь коментар
28.02.2024 20:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.02.2024 19:12 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2024 19:35 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2024 19:24 Відповісти
Лапті з нановолокна?
показати весь коментар
28.02.2024 20:19 Відповісти
Це ж не кувалдою працювати.
показати весь коментар
28.02.2024 19:35 Відповісти
Они сделали пробную партию, на выходе АК-47.
показати весь коментар
28.02.2024 20:21 Відповісти
Чи було в кацапів хоч щось (авто чи побутова річ) що вони самі винайшли?
показати весь коментар
28.02.2024 20:21 Відповісти
Матюки.
показати весь коментар
28.02.2024 20:23 Відповісти
водяра
показати весь коментар
28.02.2024 22:55 Відповісти
...і м.Воткинск...Співпадіння?
показати весь коментар
28.02.2024 23:26 Відповісти
Молотки і зубила не завезли )))
показати весь коментар
28.02.2024 20:31 Відповісти
А зачем им машины, у них же дорог нету?
показати весь коментар
28.02.2024 21:05 Відповісти
А хтось казав, що там теж люди живуть...
показати весь коментар
28.02.2024 21:46 Відповісти
До млинка ще й вітру треба.
показати весь коментар
29.02.2024 10:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 