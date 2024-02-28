Росіяни не можуть запустити колишній завод Volkswagen, підприємство відправили у простій на невизначений строк

Новий російський власник досі не може відновити роботу колишнього заводу німецького автомобілебудівного концерну Volkswagen у Калузі.

Як повідомила профспілкова організація ТОВ "Фольксваген Груп Рус", завод залишиться у простої на невизначений строк, передає російський Інтерфакс.

"Всім співробітникам необхідно буде прибути на завод 1 березня 2024 року для ознайомлення з наступним періодом простою та формою його організації", – сказано в повідомленні.

Строки простою підприємства не уточнюються. Раніше профспілка повідомляла, що простій на підприємстві триватиме до 29 лютого.

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Як повідомлялося, у травні 2023 року німецький концерн Volkswagen продав свої російські активи структурам місцевого автодилера "Авілон", однак відновити роботу заводу у Калузі новий власник наразі не зміг.

Нагадаємо, Volkswagen після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну припинив постачати в Росію автомобілі і зупинив виробництво на заводі у Калузі та на виробничому майданчику "ГАЗу" в Нижньому Новгороді, де раніше велася контрактна збірка Skoda Octavia, Skoda Karoq та Skoda Kodiaq.

У липні 2022 року "Фольксваген Груп Рус" повідомила про закриття офісу в Нижньому Новгороді. Тоді ж джерела Forbes говорили, що чули про можливу угоду щодо передачі заводу Volkswagen у Калузі. Підрозділ Volkswagen з виробництва вантажівок Traton (бренди MAN та Scania) у вересні повідомив про рішення продати свої дилерські центри в Росії.