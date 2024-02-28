Бельгія виділить 200 мільйонів євро на чеську ініціативу про передачу Україні 800 тисяч снарядів
Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.
"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту України Володимиру Зеленському те, що він просив, – більше боєприпасів для відбиття російського агресора", – повідомив бельгійський прем'єр Александр де Кроо в соцмережі Х.
Так, Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 млн євро.
"Наступними тижнями надійде більше боєприпасів", – додав де Кроо.
Боєприпаси для України
Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.
Чеське Міністерство оборони заявило, що координує зусилля та заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.
Видання Financial Times раніше повідомило, що сума, необхідна для поставки боєприпасів Україні, становить $1,5 млрд.
Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів.
Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.
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