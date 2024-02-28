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Новини
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"Росатом" заробив за кордоном рекордні $16 мільярдів за рік завдяки відсутності санкцій

росатом

Російська держкорпорація "Росатом", якій досі вдається уникати санкцій, збільшила виторг від своїх операцій за кордоном у 2023 році до рекордних $16 мільярдів.

Про це гендиректор "Росатом" Олексій Ліхачов розповів у Держдумі, пише російський "Коммерсант".

Він уточнив, що загалом виторг держкорпорації минулого року склав 2,5 трильйона рублів. Таким чином, операції за кордоном принесли "Росатому" понад половину виторгу (майже 1,5 трлн рублів за поточним курсом). У 2022 році російський держконцерн "Росатом" збільшив виторг за кордоном на 20% – до $11 мільярдів.

Ліхачов нагадав, що підприємств оборонно-промислового комплексу "Росатом" залучені до виробництва російської зброї. Втім, частка виробленої ними у минулому році продукції цивільного призначення, становила 52%, додав голова "Росатома".

Читайте також: США та Євросоюз знижуватимуть залежність від Росії в атомній енергетиці, – заява

Як повідомлялося, Україна послідовно закликає ЄС та США запровадити санкції проти атомної галузі Росії, проте цього досі не відбулося. За даними ЗМІ, санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики блокують Франція, Угорщина та Болгарія.

При цьому угорські високопосадовці послідовно обіцяють не допустити запровадження жодних санкцій проти "Росатома", який будує нові блоки АЕС у цій країні за кошти російського кредиту.

При цьому Росія використовує "Росатом" для обходу санкцій – через нього їй вдається купувати електроніку та сировину для виробництва зброї, писало видання The Washington Post.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій щодо російської корпорації "Росатом" та 199 компаній, що входять у структуру цієї корпорації.

Автор: 

росія (14237) санкції (4399) атомна енергетика (329) Росатом (142)


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Топ коментарі
+4
Це ті, хто Ірану віддав всі компоненти на ядерну бомбу ?
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28.02.2024 19:01
+4
зате наші ефективні менеджери мають в ЕНЕРГОАТОМІ у 2023-му - понад 112 млрд грн ЗБИТКІВ
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28.02.2024 19:04
+4
На початок 2024 року "Росатом" будує 19 атомних енергоблоків на 7 атомних електростанціях у 6 країнах: 4 у Туреччині, Єгипті, Китаї, Індії, 2 у Бангладеш та 1 в Ірані. До 2030 року майже всі вони мають бути завершені, за винятком, можливо, 1-2. Однак "Росатом" останніми роками не підписував нових контрактів на будівництво енергоблоків.

Згідно з відомими планами та проєктами, обсяги будівництва великих атомних енергоблоків за участю «Росатому» у світі зменшаться з 22 на початку 2024 року до 14-18 до 2030 року, тобто на 20-40%. При цьому частка іноземних проєктів скоротиться майже вдвічі, з приблизно 90% зараз (19 з 22) до приблизно 55% (не більше 10 з 18) у 2030 році. Якість проектів «Росатому» на зовнішніх ринках залежить від співпраці з іноземними партнерами в частині турбінного обладнання.

Якщо Захід всерйоз стурбований тим, як обмежити діяльність «Росатому» в третіх країнах, то скорочення співпраці в постачанні турбінних установок для нових проектів може стати серйозним і значущим кроком.
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28.02.2024 19:12
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Тупо фейк.....Америка кацапа,зжине з ринку мирного атому.....
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28.02.2024 18:58 Відповісти
Фейк це ти, нічого не знаючи лізеш с коментами...
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28.02.2024 22:04 Відповісти
Фейк це ти сам,якщо не тямиш то не хами.
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28.02.2024 22:15 Відповісти
Це ті, хто Ірану віддав всі компоненти на ядерну бомбу ?
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28.02.2024 19:01 Відповісти
Talking about values and principles, never forget that the most important value of all, by far, is the ability to make money. Pretty much any criminal or savage is welcome if he comes with a boatload of money and helps respectable, cultured, humanity-loving gentlemen (and ladies) get their cut. Things you say and things you do are not the same things.
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28.02.2024 19:03 Відповісти
зате наші ефективні менеджери мають в ЕНЕРГОАТОМІ у 2023-му - понад 112 млрд грн ЗБИТКІВ
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28.02.2024 19:04 Відповісти
Вони на зразок 2 АЕС у Туреччині будуватимуть
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28.02.2024 19:05 Відповісти
Успех Кулебы? Или может Наивеличнейшего? В видосиках будет видно...
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28.02.2024 19:07 Відповісти
На початок 2024 року "Росатом" будує 19 атомних енергоблоків на 7 атомних електростанціях у 6 країнах: 4 у Туреччині, Єгипті, Китаї, Індії, 2 у Бангладеш та 1 в Ірані. До 2030 року майже всі вони мають бути завершені, за винятком, можливо, 1-2. Однак "Росатом" останніми роками не підписував нових контрактів на будівництво енергоблоків.

Згідно з відомими планами та проєктами, обсяги будівництва великих атомних енергоблоків за участю «Росатому» у світі зменшаться з 22 на початку 2024 року до 14-18 до 2030 року, тобто на 20-40%. При цьому частка іноземних проєктів скоротиться майже вдвічі, з приблизно 90% зараз (19 з 22) до приблизно 55% (не більше 10 з 18) у 2030 році. Якість проектів «Росатому» на зовнішніх ринках залежить від співпраці з іноземними партнерами в частині турбінного обладнання.

Якщо Захід всерйоз стурбований тим, як обмежити діяльність «Росатому» в третіх країнах, то скорочення співпраці в постачанні турбінних установок для нових проектів може стати серйозним і значущим кроком.
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28.02.2024 19:12 Відповісти
Боти мовчки сидять,не кричать,що раха за ці гроші вбиває українців.Якось дивно,чи команди не було,чи то зовсім інше??
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28.02.2024 19:12 Відповісти
Не палися вже так. д'єрмак всеодно не оцінить.
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28.02.2024 19:48 Відповісти
Яка несподіванка
Доходи Роснєфті, Газпрома та Лукойла теж ростуть попри "пекельні" санкції.
Воюючи проти НАТО, кацапи збільшили свою присутність на енергоринках країн альянсу.
Самі споживачі теж не заперечують, обмежившись купою пустопорожніх папірців для збереження реноме.
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28.02.2024 19:46 Відповісти
Я не очень понял. У них чистая прибыль колишиться в районе 4 млрд туалетной бумаги. Это 4 миллиарда деревянных а не 4 трилиона. Какие там могут быть трилионы если у них всех активов на несколько трилионов.

Бред.
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28.02.2024 20:49 Відповісти
фейк
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28.02.2024 22:14 Відповісти
Завдяки відсутності ударів ракетами та дронами камікадзе по об'єктах росатому, працівниках росатому та їх близьких.
Він міг би нічого не заробити якби його керівників, інженерів і просто робочих розривало дронами навпіл.
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28.02.2024 21:25 Відповісти
США добудовують завод по ядерці, і все устаканиться.
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28.02.2024 22:07 Відповісти
А навіщо США, якщо там у Франції начебто сильна ядерна промисловість.
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29.02.2024 09:41 Відповісти

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