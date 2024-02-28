"Росатом" заробив за кордоном рекордні $16 мільярдів за рік завдяки відсутності санкцій

Російська держкорпорація "Росатом", якій досі вдається уникати санкцій, збільшила виторг від своїх операцій за кордоном у 2023 році до рекордних $16 мільярдів.

Про це гендиректор "Росатом" Олексій Ліхачов розповів у Держдумі, пише російський "Коммерсант".

Він уточнив, що загалом виторг держкорпорації минулого року склав 2,5 трильйона рублів. Таким чином, операції за кордоном принесли "Росатому" понад половину виторгу (майже 1,5 трлн рублів за поточним курсом). У 2022 році російський держконцерн "Росатом" збільшив виторг за кордоном на 20% – до $11 мільярдів.

Ліхачов нагадав, що підприємств оборонно-промислового комплексу "Росатом" залучені до виробництва російської зброї. Втім, частка виробленої ними у минулому році продукції цивільного призначення, становила 52%, додав голова "Росатома".

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Як повідомлялося, Україна послідовно закликає ЄС та США запровадити санкції проти атомної галузі Росії, проте цього досі не відбулося. За даними ЗМІ, санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики блокують Франція, Угорщина та Болгарія.

При цьому угорські високопосадовці послідовно обіцяють не допустити запровадження жодних санкцій проти "Росатома", який будує нові блоки АЕС у цій країні за кошти російського кредиту.

При цьому Росія використовує "Росатом" для обходу санкцій – через нього їй вдається купувати електроніку та сировину для виробництва зброї, писало видання The Washington Post.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій щодо російської корпорації "Росатом" та 199 компаній, що входять у структуру цієї корпорації.