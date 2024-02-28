Кожен восьмий українець бере мікрокредити – більшості позичальників не вистачає грошей до зарплати

Послугами мікрофінансових організацій (МФО) користуються близько 13% дорослого населення України, при цьому частка позичальників, які беруть кредит із метою забезпечення щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати, збільшилася з 42% до 2022 року до 67%.

Про це свідчать результати дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні на замовлення Асоціації українських банків, передає Інтерфакс-Україна.

Другим за популярністю цільовим призначенням кредиту є оплата лікування або купівлі медикаментів – 31% (+16 процентних пунктів до показників до 2022 року). Третє місце посіли витрати на ремонт житла та автомобіля – 19% (+7 в.п.).

Після них найбільш популярними причинами оформлення мікропозик виявилися платежі з комунальних послуг – 17% (+8 в.п.), купівля одягу та взуття – 15% (+7 в.п.).

За даними дослідження, потреби в коштах за іншими статтями видатків збільшилися незначно або залишилися на колишньому рівні, тоді як частота оформлення мікрокредиту з метою відпустки впала відразу вдвічі – з 10% до 2022 року до 5%.

Вказується, що після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року 13% респондентів уперше взяли мікрокредит, 46% стали брати їх частіше, тоді як 12%, навпаки, – рідше.

Мізерна кількість опитаних (3%) відповіла, що зовсім відмовилися від оформлення мікрокредитів, а 26% повідомили, що їхня поведінка щодо частоти залучення мікропозики після повномасштабного вторгнення РФ не змінилася.

Згідно з дослідженням, 34% респондентів беруть мікропозики по кілька разів на місяць, така сама частка опитаних вважає за краще оформляти один-два мікрокредити щомісяця. Раз на три-п'ять місяців беруть мікропозики 13% опитаних, раз на півроку – 7%, а один мікрокредит на рік чи рідше оформлюють по 5% респондентів відповідно.

"60% (респондентів, – ред.) має один-три активні мікрокредити і 70% користується одночасно одним-трьома МФО. Основна причина використання кількох кредитів – брак грошей (61%), тобто сума одного кредиту, швидше за все, замала для покриття всіх необхідних витрат", – йдеться в презентації дослідження.

Зазначається, що значна більшість клієнтів (81%) воліє скористатися послугами мікрофінансових організацій, а не банків, у зв'язку з оперативністю, простотою та відсутністю тривалих перевірок для оформлення кредиту.

Згідно з даними дослідження, місячний дохід клієнтів МФО становить від 15 тис. грн. до 30 тис. грн. для 39% опитаних, від 7 тис. грн до 15 тис. грн. – у 32% і менше 7 тис. грн. При цьому 12% опитаних клієнтів МФО мають дохід від 30 тис. грн до 45 тис. грн на місяць, а 6% – понад 45 тис. грн.

Дослідження проводилося з 5 до 21 грудня 2023 року. Опитування проводилося у форматі онлайн-інтерв'ю, у яких взяли участь 1079 клієнтів МФО та 1005 респондентів репрезентативно міському населенню України віком від 18 до 55 років.