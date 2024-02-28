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Новини
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Кожен восьмий українець бере мікрокредити – більшості позичальників не вистачає грошей до зарплати

кредит,зарплата,гроші,дохід,фінанси,гаманець,мікрокредит

Послугами мікрофінансових організацій (МФО) користуються близько 13% дорослого населення України, при цьому частка позичальників, які беруть кредит із метою забезпечення щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати, збільшилася з 42% до 2022 року до 67%.

Про це свідчать результати дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні на замовлення Асоціації українських банків, передає Інтерфакс-Україна.

Другим за популярністю цільовим призначенням кредиту є оплата лікування або купівлі медикаментів – 31% (+16 процентних пунктів до показників до 2022 року). Третє місце посіли витрати на ремонт житла та автомобіля – 19% (+7 в.п.).

Після них найбільш популярними причинами оформлення мікропозик виявилися платежі з комунальних послуг – 17% (+8 в.п.), купівля одягу та взуття – 15% (+7 в.п.).

За даними дослідження, потреби в коштах за іншими статтями видатків збільшилися незначно або залишилися на колишньому рівні, тоді як частота оформлення мікрокредиту з метою відпустки впала відразу вдвічі – з 10% до 2022 року до 5%.

Вказується, що після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року 13% респондентів уперше взяли мікрокредит, 46% стали брати їх частіше, тоді як 12%, навпаки, – рідше.

Мізерна кількість опитаних (3%) відповіла, що зовсім відмовилися від оформлення мікрокредитів, а 26% повідомили, що їхня поведінка щодо частоти залучення мікропозики після повномасштабного вторгнення РФ не змінилася.

Згідно з дослідженням, 34% респондентів беруть мікропозики по кілька разів на місяць, така сама частка опитаних вважає за краще оформляти один-два мікрокредити щомісяця. Раз на три-п'ять місяців беруть мікропозики 13% опитаних, раз на півроку – 7%, а один мікрокредит на рік чи рідше оформлюють по 5% респондентів відповідно.

"60% (респондентів, – ред.) має один-три активні мікрокредити і 70% користується одночасно одним-трьома МФО. Основна причина використання кількох кредитів – брак грошей (61%), тобто сума одного кредиту, швидше за все, замала для покриття всіх необхідних витрат", – йдеться в презентації дослідження.

Зазначається, що значна більшість клієнтів (81%) воліє скористатися послугами мікрофінансових організацій, а не банків, у зв'язку з оперативністю, простотою та відсутністю тривалих перевірок для оформлення кредиту.

Згідно з даними дослідження, місячний дохід клієнтів МФО становить від 15 тис. грн. до 30 тис. грн. для 39% опитаних, від 7 тис. грн до 15 тис. грн. – у 32% і менше 7 тис. грн. При цьому 12% опитаних клієнтів МФО мають дохід від 30 тис. грн до 45 тис. грн на місяць, а 6% – понад 45 тис. грн.

Дослідження проводилося з 5 до 21 грудня 2023 року. Опитування проводилося у форматі онлайн-інтерв'ю, у яких взяли участь 1079 клієнтів МФО та 1005 респондентів репрезентативно міському населенню України віком від 18 до 55 років.

Автор: 

кредит (3288) опитування (330)


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Топ коментарі
+12
Як гаваріл кривбазкий шут гороховий-епоха бідності пройшла… УПА знов ******* лідор мальоха😅😅😅
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28.02.2024 19:37
+12
Лихварство це основа жидобільшовицької влади. Всі банківські рахунки закрив ще в 2008 році. Жодного разу не пошкодував. Розраховую тільки на себе. Немає кредитів - немає боргів. Немає боргів лише вільна людина. Хочете в рабство? Беріть кредит.
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28.02.2024 19:47
+9
"...причинами оформлення мікропозик виявилися платежі з комунальних послуг - 17% (+8 в.п.)..." Джерело: https://biz.censor.net/n3475976

А якесь недолуге зеленого кольору било себе п'ятою в груди, що комуналка підвищуватись не буде....

Те ж саме недолуге хрипате мавпеня реготало з фрази "якщо виберете, то буде війна і долар по 40"

Час розставляє все на свої місця... Але є люди, які або не вміють користуватися своїми мізками (чи взагалі їх не мають), або вимикають їх задля збільшення товщини власного гаманця (чи просто продажні падли).
Прізвища і тих, і інших відомі, але вони топ в медіапросторі. Ось це і є наочне відображення стадіонної фрази "я ваш вирок" від недолугого....
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28.02.2024 19:52
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Як гаваріл кривбазкий шут гороховий-епоха бідності пройшла… УПА знов ******* лідор мальоха😅😅😅
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28.02.2024 19:37 Відповісти
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28.02.2024 19:41 Відповісти
кінець епохи бєдності, але ця курва крім злиднів принесла в Україну ще й смерть та розруху
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28.02.2024 21:05 Відповісти
Ето Майдан трі! Проходім
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28.02.2024 19:38 Відповісти
прыжок на месте - провокация Майдан-3
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28.02.2024 21:07 Відповісти
Лихварів завжди любили в Україні...
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28.02.2024 19:40 Відповісти
баба жуля та разумков в захваті
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28.02.2024 19:43 Відповісти
Лихварство це основа жидобільшовицької влади. Всі банківські рахунки закрив ще в 2008 році. Жодного разу не пошкодував. Розраховую тільки на себе. Немає кредитів - немає боргів. Немає боргів лише вільна людина. Хочете в рабство? Беріть кредит.
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28.02.2024 19:47 Відповісти
Підтримую пана , так само , кредити не беру , бо це рабство .
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28.02.2024 19:59 Відповісти
Навіщо мікрокредит, якщо можна взяти сам банк ...
Коли людям нічого втрачати, то так і буде.
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28.02.2024 20:36 Відповісти
У нас це нереально,просто фантастика.
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28.02.2024 21:01 Відповісти
Колись мав,Слава Богу все....Але нажаль,багато людей,на цей кукан посадили-ись
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28.02.2024 21:00 Відповісти
100% / 8 = 12.5%
Нехай війна, різні потреби виникають неочікувано, і можна допустити, що не в <0.1% випадках це виправдано, а в 1-3%.
Але решта - це база електорату ЗЕ.
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28.02.2024 19:47 Відповісти
Зате зелені і К° жирують!
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28.02.2024 19:51 Відповісти
"...причинами оформлення мікропозик виявилися платежі з комунальних послуг - 17% (+8 в.п.)..." Джерело: https://biz.censor.net/n3475976

А якесь недолуге зеленого кольору било себе п'ятою в груди, що комуналка підвищуватись не буде....

Те ж саме недолуге хрипате мавпеня реготало з фрази "якщо виберете, то буде війна і долар по 40"

Час розставляє все на свої місця... Але є люди, які або не вміють користуватися своїми мізками (чи взагалі їх не мають), або вимикають їх задля збільшення товщини власного гаманця (чи просто продажні падли).
Прізвища і тих, і інших відомі, але вони топ в медіапросторі. Ось це і є наочне відображення стадіонної фрази "я ваш вирок" від недолугого....
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28.02.2024 19:52 Відповісти
Ціни зросли, доходи ні, хто хоче їсти- то залазить в борги, особливо коли діти голодують. Маю думку, що кредити на відпочинок, чи побутову техніку зараз не беруть, хоча ХЗ, людьська дурість-невиліковна!
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28.02.2024 20:00 Відповісти
Там де я живу,живуть!!! купують родини тих хто в ЗСУ+влада+фермера.Решта дуже важко.....До прикладу,магазин Галя Балована.....10 котлет курячих-120 грн.Туди пенси не заходять....3-4 тис.пенс.це просто жах!!!!
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28.02.2024 21:06 Відповісти
Привладних, стефанчука+зеленського+шмигаля, від «асфальтових афер» законодавством, не відокремити! Гетманцев, цьому приклад…
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28.02.2024 20:02 Відповісти
Скільки відсотків бере кредит , щоб перекрити раніше взяті кредити?
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28.02.2024 20:06 Відповісти
Мама сьогодні сказала цінник на взуття і одежу вдома в Україні, то навіть дорожче ніж в Європі. Харчі і бензин мабуть дорожчі все таки в Європі, але не на багато. Як вижити пенсіонерам на пенсію в 4500 без допомоги дітей я не знаю..
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28.02.2024 20:11 Відповісти
Ананас в сільпо 200 грн - в Бельгії на ринку 1 євро. Так, пальне, оренда житла та витрати на транспорт дорожче. Все дорожче, що пов'язане з послугами або ресурсами, але якщо лише жити, їсти та літати у відпустку, то все буде дешевше
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28.02.2024 20:29 Відповісти
Та це, як що діти свідомі. А як бути, коли на другий день війни, дітки покидали все і чкурнули так, що два роки ні слуху ні духу? Роздивляємося з жінкою 4 дипломи ВУЗів, навчання в яких ми проплатили... Зятьків донечки ховали.
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28.02.2024 22:40 Відповісти
То сумна історія. Мені шкода, але діти бувають не вдячні і ніхто з нас не застрахований від такого. Тримайтеся
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28.02.2024 23:07 Відповісти
Ви вважаєте що 4500 це мінімальна пенсія в Україні???Це не так,більшість пенсів мають до 4 000
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29.02.2024 04:48 Відповісти
Френсис Фукуяма по этому поводу сказал: фукуя нам эти ермаки ?
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28.02.2024 20:18 Відповісти
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28.02.2024 21:09 Відповісти
Кредит портит отношения (табличка на ночных киосках с водярой в 90-тые)
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28.02.2024 20:20 Відповісти
Зарплата зараз має бути хоча б 30-40.000гр. А то суддя отримує 120.000, лікар 10-15.000, а середня виходить 65.000
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28.02.2024 20:25 Відповісти
кожен 8-й може мобілізуватися і доходи перевищать витрати. Але все одно виникає питання - їм же доводиться ще й відсотки сплачувати, то вони кожного місяця витрачають все більше й більше. І як далі?
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28.02.2024 20:32 Відповісти
Хто Вам сказав це???? Бо він натуральний дебіл, або сидить в штабі....
Подивіться відео скільки військових витрачають на себе і армію, і скільки пересилають додому, бо дітям теж потрібно їсти.....
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29.02.2024 10:19 Відповісти
я міркую що уже хуже нє будєт - як і обіцяв преЗЕдент.
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28.02.2024 20:43 Відповісти
Кулеба! Ну шо там? Біженці вже повертаються? В черзі стоять до злиднів на "плаваючого" курсу? Чи клієнтів до контор кредитування не хватає?
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28.02.2024 22:34 Відповісти
Тому так багато колекторів, операторів які "спілкуються" з боржниками. Всі службовці, які відчужують майно за допомогою занесення в реєстри і накладання ще більших боргів. Геть, поки не виштовхує в інші країни.
А потім, чого вони не повертаються?!
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28.02.2024 22:42 Відповісти
а як же черга на кордоні з бажаючих повернутися в Україну?
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28.02.2024 22:48 Відповісти
Може вже заодно наведуть статистику арешту на зарплатні, пенсійні та соціальні рахунки внаслідок неповернення мікрокредитів.
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29.02.2024 03:35 Відповісти
Ті, хто постійно беруть мікрокредити не вміють планувати і витрачати кошти. Їм завжди не вистачає до зарплати. Це транжири. І такі були завжди, в давні часи вони постійно просили в борг у сусідів, колег по роботі
Я тут не кажу про якісь непередбачувані обставини, всяке буває
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29.02.2024 07:36 Відповісти

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