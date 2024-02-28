"Про закриття кордону не йдеться": У Мінекономіки розповіли про переговори з Польщею щодо розблокування транзиту

Україна та Польща працюють над конструктивним рішенням для розблокування руху вантажів, про тимчасове закриття кордону польською владою наразі не йдеться.

Про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками переговорів з польськими міністрами розвитку і технологій Кшиштофом Гетманом і сільського господарства Чеславом Секерським.

"Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але можливо", – написав Качка.

Він наголосив, що про можливе закриття польською владою кордону для товарообігу під час переговорів не йшлося.

"За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, це було би дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить $11,7 млрд (а за полською статистикою навіть більше) – це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України", – зауважив Качка.

Він не уточнив деталей досягнутих під час переговорів з польською стороною домовленостей, зазначивши, що "конструктивне рішення можливе".

"Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики і пунктуації", – додав Качка.

Віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков також заявив, що ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею.

"Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні. Очікуємо відповідні рішення збоку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут", – цитує Кубракова пресслужба Мінінфраструктури.

Туск припустив тимчасове закриття кордону з Україною

Як повідомлялося, раніше голова польського уряду Дональд Туск заявив, що обговорював з представниками української влади можливість тимчасового закриття кордону та припинення товарообігу. Водночас він наголосив, що "цей тимчасовий захід став би болючим для обох сторін".

Туск також заявив, що Польща вимагатиме посилення торговельних обмежень на імпорт продукції з України до ЄС. Він відхилив пропозицію української влади зафіксувати квоти на неї на рівні 2022 - 2023 років, запропонувавши повернути їх до розмірів, що діяли до повномасштабної війни.

Українська сторона запропонувала "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею, який складається з п'яти кроків:

Україна погоджується на обмеження, котрі запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту до ЄС. Йдеться, зокрема, про обмеження на експорт м’яса птиці, яєць та цукру додатково до зерна, кукурудзи, соняшнику та ріпаку; Україна направить звернення до Єврокомісії з пропозицією здійснити невідкладну перевірку секторів агрополітика і транспорту на відповідність стандартам СОТ; Ухвалення спільного з польським урядом звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС; Створення "Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії; Поширення рішення уряду Польщі про забезпечення вільного пропуску через кордон боєприпасів і гуманітарної допомоги на пальне.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу