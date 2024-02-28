Євросоюз остаточно затвердив нову програму фінансування для України на 50 мільярдів євро
Рада ЄС остаточно затвердила чотирирічну програму фінансування Ukraine Facility для України на загальну суму 50 мільярдів євро.
Вона стала частиною пакету з трьох затверджених рішень, які передбачають збільшення видатків бюджету ЄС на 2021-2027 роки на загальну суму 64,4 млрд євро, повідомляється у прессрелізі Ради ЄС.
"Програма Ukraine Facility стане новим спеціальним інструментом для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, а також її зусиль щодо проведення реформ у рамках її шляху вступу до ЄС", – зазначається у повідомленні.
Нова програма об’єднає бюджетну підтримку ЄС для України в єдиний інструмент, забезпечуючи узгоджену, передбачувану та гнучку підтримку Україні на період 2024-2027 років.
Рішення набуде чинності після публікацію в Офіційному журналі ЄС найближчими днями.
Як повідомлялося, 27 лютого Європейський парламент підтримав створення "Українського фонду" (Ukrainian Facility) у розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 років. Україна планує отримати за цією програмою 4,5 мільярда євро вже у березні та ще 1,5 мільярда євро – у квітні, розповідав заступник міністра економіки Олексій Соболєв.
Програма Ukraine Facility розділена на три ключових складові:
- пряма підтримка державного бюджету – 38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів;
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 6,97 млрд євро;
- технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше – 4,76 млрд євро.
Бюджетна підтримка в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.
Нагадаємо, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.
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