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100 українських підприємств можуть отримати гранти від ЄС та Німеччини. Загальний фонд – 1 мільйон євро

бизнес

Мікро-, малі та середні підприємства України з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом у межах програми EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини можуть отримати 100 грантів до 10 тис. євро кожен для відновлення, розвитку та підвищення стійкості у часи війни.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, це вже друга хвиля підтримки українського бізнесу від ЄС та Німеччини у рамках грантового конкурсу для 100 представників мікро-, малого та середнього бізнесу з початку 2024 року.

Подати заявку на отримання гранту можна з 28 лютого до 24 березня 2024 року за посиланням.

Дані збирає та опрацьовує ГО EasyBusiness.

До участі в конкурсі запрошуються ММСП, що працюють в сферах:

  • переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);
  • креативних індустрій;
  • логістики та транспорту;
  • інших секторів з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

Запланована хвиля грантів сприятиме реалізації цілей урядової ініціативи "єРобота" під егідою Міністерства економіки України.

Стратегічний виконавець програми EU4Business – німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер із виконання цього грантового конкурсу – громадська організація EasyBusiness (ГО "Легкий бізнес").

Автор: 

Німеччина (1883) малий бізнес (173) Євросоюз (5111) грант (309)


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