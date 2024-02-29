100 українських підприємств можуть отримати гранти від ЄС та Німеччини. Загальний фонд – 1 мільйон євро

Мікро-, малі та середні підприємства України з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом у межах програми EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини можуть отримати 100 грантів до 10 тис. євро кожен для відновлення, розвитку та підвищення стійкості у часи війни.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, це вже друга хвиля підтримки українського бізнесу від ЄС та Німеччини у рамках грантового конкурсу для 100 представників мікро-, малого та середнього бізнесу з початку 2024 року.

Подати заявку на отримання гранту можна з 28 лютого до 24 березня 2024 року за посиланням.

Дані збирає та опрацьовує ГО EasyBusiness.

До участі в конкурсі запрошуються ММСП, що працюють в сферах:

переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);

креативних індустрій;

логістики та транспорту;

інших секторів з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

Запланована хвиля грантів сприятиме реалізації цілей урядової ініціативи "єРобота" під егідою Міністерства економіки України.

Стратегічний виконавець програми EU4Business – німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер із виконання цього грантового конкурсу – громадська організація EasyBusiness (ГО "Легкий бізнес").