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Ціни на нафту та експорт товарів: Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ

нова,зеландія

Уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі "у межах поточних міжнародних обмежень у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року".

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Зокрема, нові санкції передбачають:

  • запровадження граничної межі ціни на нафту російського походження, встановленої G7+;
  • заборону на експорт товарів подвійного призначення до Росії та Білорусі через треті країни;
  • внесення у списки 61 фізичної особи та компаній для протидії спробам уникнути санкції.

Зазначається, що обмеження запровадили проти організацій, які закуповують технології для російської оборонної промисловості, вищого керівництва деяких російських банків, а також осіб, причетних до закупівлі зброї у Північної Кореї.

Із березня 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1600 російських фізичних та юридичних осіб, а також низку торговельних обмежень.

Автор: 

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