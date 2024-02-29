Ще двоє російських бізнесменів зі списку Forbes відмовилися від громадянства РФ

Ще два російські бізнесмени зі списку найбагатших росіян від Forbes відмовилися від громадянства РФ – засновники ІТ-компанії Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами їхніх знайомих, обидва підприємці оформили процедури відмови від російського громадянства у посольстві РФ в Республіці Кіпр. Після цього в обох залишилося лише одне громадянство – кіпрське. Самі бізнесмени давно живуть за кордоном – Баронов у Швейцарії, а Тімашов у США.



Про подання документів на вихід із громадянства Росії Баронов повідомив ще у квітні минулого року у LinkedIn. "

Я приватна особа і ніколи не роблю публічних коментарів, особливо щодо політики. Я роблю рідкісний виняток, бо глибоко вражений російською війною в Україні. Я офіційно подав усі документи, необхідні для відмови від російського громадянства", – зазначив тоді він.



Бізнесмен також додав, що пожертвував мільйони доларів авторитетним гуманітарним організаціям, які допомагали "переміщеним українцям на території України". Офіційно підприємець перестав бути громадянином Росії у грудні.



Водночас Ратмір Тимашев вийшов з російського громадянства в січні 2024 року.



До цього від громадянства Росії відмовилися сім мільярдерів. Серед них: колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов (статки $1,6 млрд), засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов ($2,4 млрд), засновник інвестиційної компанії "Трійка Діалог" Рубен Варданян ($1,3 млрд), засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд), засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд), засновник енергетичної компанії "Ареті" Ігор Макаров ($2,2 млрд) та засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд після продажу Тінькофф Банку).