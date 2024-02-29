Держгеонадр оскаржили рішення суду на користь "Укрнафтобуріння" щодо найбільшого родовища газу

Державна служба геології та надр подала апеляційну скаргу на ухвалу Київського окружного адмінсуду про розгляд повторної заявки "Укрнафтобуріння" щодо видачі спецдозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафтобуріння".

"Держгеонадра подано апеляційну скаргу на ухвалу Київського окружного адміністративного суду від 09.02.2024, якою ухвалено видати ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" виконавчий лист у справі за №2а-7778/09/2670, яким зобов’язано Державну службу геології та надр України повторно розглянути заяву ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" про видачу спеціального дозволу на видобування нафти, газу, конденсату (промислову розробку) на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі", – йдеться у повідомленні.

В Укрнафтобурінні заявляють, що Держгеонадра готові порушити закон, яким встановлено обов’язковість судових рішень в Україні та передбачена кримінальна відповідальність за їх невиконання.

Як повідомлялося, суд зобов’язав Державну службу геології та надр розглянути заяву ПрАТ "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі.

Чому "Укрнафтобуріння" зупинило видобуток газу?

Компанія "Укрнафтобуріння", яку раніше передали в управління "Укрнафті", з 1 грудня 2023 року зупинило видобуток на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі. Підставою для цього стала постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою був анульований виданий компанії у 2019 році спеціальний дозвіл на користування надрами.

В компанії оцінювали втрати від зупинки видобутку у близько 500 млн кубометрів природного газу на рік.

За даними Forbes, після цього Держгеонадра могли б оголосити відкритий аукціон на видобуток на Сахалінському родовищі або передати частину родовища власнику ліцензій на суміжні ділянки – компаніям Миколи Злочевського.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.