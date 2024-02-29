Бюджет працює в режимі економії коштів: Видатки у січні виявилися на 86 мільярдів меншими плану

Видатки державного бюджету України у січні 2024 року були на 86 мільярдів гривень меншими за заплановані через відсутність міжнародної фінансової допомоги.

Про це розповіла голова Комітету з питань бюджету, народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, інформує пресслужба парламенту.

Вона нагадала, що з кінця листопада Україна перейшла в режим заощадження коштів, тому багато непріоритетних видатків просто не проплачували.

"Цей режим тривав і в січні, і в лютому. Ми бачимо, що він дає певні результати. Видатки державного бюджету були менше на 86 млрд грн від плану в січні", – сказала голова Комітету.

Водночас вона зауважила, що доходи держбюджету у січні перевищили план на 25,5%. У підсумку дефіцит держбюджету у січні також був меншим, ніж планувалося.

За її словами, Україна планує отримати перші 4,5 млрд євро фінансової допомоги від ЄС за новою програмою вже у березні.

"Із виділених Євросоюзом 50 млрд євро близько 16-18 млрд будуть надані Україні у 2024 році. Переговори ще тривають про точну суму. Ці кошти необхідні для нас, оскільки загальна сума, якої Україна потребує від іноземних партнерів цього року, складає $37 млрд. Тож тут ми розраховуємо і на підтримку ЄС, і чекаємо, що США також нададуть пряму бюджетну підтримку", – нагадала Підласа.

Вона додала, що наразі Кабмін веде перемовини з урядами країн "Великої сімки" про те, щоб вони збільшили фінансування та пряму фінансову допомогу.

Уряд змушений обмежувати видатки через нестачу коштів без допомоги від ЄС та США

Уряд вимушено призупинив або переніс частину бюджетних видатків у січні в умовах відсутності фінансової допомоги від міжнародних партнерів, пояснював голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За попередніми даними, доходи загального фонду державного бюджету у січні 2024 року зменшилися до 116 млрд гривень, порівняно із 127,1 млрд грн у грудні минулого року.

Водночас касові видатки загального фонду держбюджету у січні впали до 149,5 млрд гривень. Для порівняння, у грудні 2023 року видатки загального фонду держбюджету становили 401,4 млрд гривень, у листопаді – 285,7 млрд гривень, у жовтні минулого року – 228,5 млрд грн.

Зокрема, видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року впали до 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року (107,8 млрд грн). Видатки на придбання техніки, боєприпасів та продукції оборонного призначення для ЗСУ впали до 1,2 млрд грн, порівняно із 90,8 млрд у грудні минулого року.

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період. У підсумку, за січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, порівняно з 285 млрд грн у грудні минулого року та 145,1 млрд грн – у листопаді.