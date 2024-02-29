Власник "Великої Кишені" купує будівлю Київського протезного підприємства на Подолі за 165 мільйонів

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Переможцем аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства стала компанія бізнесмена Романа Луніна, яка запропонувала сплатити за актив 165 мільйонів гривень.

Загалом в аукціоні взяли участь 14 учасників, семеро з них запропонували за об'єкт понад 100 млн грн при стартовій ціні 31,3 млн грн, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

Найбільшу ставку зробило ТОВ "Реал Славутич 1". Його власником якого є ТДВ "Універсам №3" (йому належить супермаркет "Велика Кишеня" на Оболоні), а бенефіціаром – засновник RetailGroup Роман Лунін. RetailGroup об'єднує мережі магазинів "Велмарт", "Велика Кишеня", "ВК Експрес".

Компанія запропонувала на 999 грн більше, ніж другий учасник (ТОВ "Топ-Оффер" Євгена Богуславського і Михайла Щербіна), і на 1000 грн більше, ніж третій (ТОВ "Прогресивні нафтогазові технології" Руслана Калашника, Олега Галагана і Володимира Будза).

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Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на приватизацію майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства зі стартовою ціною 31,3 млн грн. Крім того, за умовами аукціону, новий власник має сплатити заборгованість підприємства у розмірі 34,4 млн грн.

Київський протезний завод розташований на Фролівській вулиці в Києві, має цехи в Чернігові (вулиця Любецька) та Черкасах (вулиця Франка).

Основною вимогою для управителя є збереження профілю діяльності підприємства протягом щонайменше 10 років. Також переможець аукціону не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.