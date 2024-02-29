Власник "Великої Кишені" купує будівлю Київського протезного підприємства на Подолі за 165 мільйонів
Переможцем аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства стала компанія бізнесмена Романа Луніна, яка запропонувала сплатити за актив 165 мільйонів гривень.
Загалом в аукціоні взяли участь 14 учасників, семеро з них запропонували за об'єкт понад 100 млн грн при стартовій ціні 31,3 млн грн, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".
Найбільшу ставку зробило ТОВ "Реал Славутич 1". Його власником якого є ТДВ "Універсам №3" (йому належить супермаркет "Велика Кишеня" на Оболоні), а бенефіціаром – засновник RetailGroup Роман Лунін. RetailGroup об'єднує мережі магазинів "Велмарт", "Велика Кишеня", "ВК Експрес".
Компанія запропонувала на 999 грн більше, ніж другий учасник (ТОВ "Топ-Оффер" Євгена Богуславського і Михайла Щербіна), і на 1000 грн більше, ніж третій (ТОВ "Прогресивні нафтогазові технології" Руслана Калашника, Олега Галагана і Володимира Будза).
Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на приватизацію майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства зі стартовою ціною 31,3 млн грн. Крім того, за умовами аукціону, новий власник має сплатити заборгованість підприємства у розмірі 34,4 млн грн.
Київський протезний завод розташований на Фролівській вулиці в Києві, має цехи в Чернігові (вулиця Любецька) та Черкасах (вулиця Франка).
Основною вимогою для управителя є збереження профілю діяльності підприємства протягом щонайменше 10 років. Також переможець аукціону не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.
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Тощо, тощо, тощо
+ Київ Черкаси Чернігів. центри міст!
до того ж тому кому треба
бо на 165млн ціни та 34млн боргу = 199млн
і виграла компанія яка дала на тисячу більше
навіть не на мільйон!!!!
а на тисячу гриваків!!!
Роман Лунін народився 23 грудня 1964 року в маленькому селі Костромське Сахалінської області. Диплом фізика отримав у Новосибірську. Після закінчення університету в Новосибірську переїхав спочатку до Москви, де працював у ВЛКСМ, а потім за пропозицією університетського приятеля перебрався до Києва.
У 1998 році купив за майже півмільйона доларів збиткове підприємство "Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації".Для виробничої діяльності залишив тільки один цех. Решту території заводу продав або здав в оренду. У 2000 році відкрив свій перший супермаркет - "Велику кишеню". Протягом десяти років дітище Романа Луніна стало найбільшою торговельною мережею в країні. Супермаркети стали з'являтися і в інших містах по всій Україні.
У 2007 році бізнес Романа Луніна вийшов за межі України. Підприємець придбав торгову мережу Green Hills, яка на той момент складалася з трьох магазинів у Молдові.
У 2011 році підприємець відкрив магазин для гурманів "Select". У 2015 році відкрився перший гіпермаркет "Велмарт". У 2016 році бізнесмен продав торговий комплекс "Альта Центр" за 10 мільйонів доларів.
На сьогодні Роману Луніну належить кіпрська фірма "Hazinart Limited", а також ВАТ "Квіза-Трейд", ТОВ "Залізничний ринок", "VK Development", торгово-розважальні центри "Екватор", "Муссон".
Ритейлеру належить 96% акцій заводу "Славутич".
У мережу "Велика Кишеня" входить 43 магазини в більш ніж двадцяти містах України.