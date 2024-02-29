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Новини
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Власник "Великої Кишені" купує будівлю Київського протезного підприємства на Подолі за 165 мільйонів

Будівля Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства
Фото: ФДМУ

Переможцем аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства стала компанія бізнесмена Романа Луніна, яка запропонувала сплатити за актив 165 мільйонів гривень.

Загалом в аукціоні взяли участь 14 учасників, семеро з них запропонували за об'єкт понад 100 млн грн при стартовій ціні 31,3 млн грн, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

Найбільшу ставку зробило ТОВ "Реал Славутич 1". Його власником якого є ТДВ "Універсам №3" (йому належить супермаркет "Велика Кишеня" на Оболоні), а бенефіціаром – засновник RetailGroup Роман Лунін. RetailGroup об'єднує мережі магазинів "Велмарт", "Велика Кишеня", "ВК Експрес".

Компанія запропонувала на 999 грн більше, ніж другий учасник (ТОВ "Топ-Оффер" Євгена Богуславського і Михайла Щербіна), і на 1000 грн більше, ніж третій (ТОВ "Прогресивні нафтогазові технології" Руслана Калашника, Олега Галагана і Володимира Будза).

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Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на приватизацію майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства зі стартовою ціною 31,3 млн грн. Крім того, за умовами аукціону, новий власник має сплатити заборгованість підприємства у розмірі 34,4 млн грн.

Київський протезний завод розташований на Фролівській вулиці в Києві, має цехи в Чернігові (вулиця Любецька) та Черкасах (вулиця Франка).

Основною вимогою для управителя є збереження профілю діяльності підприємства протягом щонайменше 10 років. Також переможець аукціону не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.

Автор: 

Київ (4686) приватизація (1348) протез (24) ФДМУ (1366)


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Топ коментарі
+3
Питания до ФДМУ. Чому це підприємство досі не націоналізовано?
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29.02.2024 14:56
+3
Тепер на місці історичної будівлі на Подолі, буде хмарочос. Можете і не сумніватися.
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29.02.2024 20:53
+2
Да після такої війни-різні дуже "вдала" покупка, скільки вже ще й попереду скалічених людей буде.
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29.02.2024 14:53
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Да після такої війни-різні дуже "вдала" покупка, скільки вже ще й попереду скалічених людей буде.
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29.02.2024 14:53 Відповісти
Питания до ФДМУ. Чому це підприємство досі не націоналізовано?
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29.02.2024 14:56 Відповісти
Яке? Київський протезний завод ще вчора був державний. Сьогодні продали. Коли націоналізовувати? Дивуюся звідки стільки довіри до держави у простого люду. Може шановний пан наведе приклад, де в світі , крім самих відсталих країн та диктатур, такими питаннями (виробництво протезів) займається держава?
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29.02.2024 18:17 Відповісти
Шановний пан не хоче згадати "успіхи приватизації" таких підприємств:
Як "ЛАЗ"?
Як львівський "Електрон"?
Як "Львівський автонавантажувач"?
Як Київський мотозавод?
Тощо, тощо, тощо
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29.02.2024 18:28 Відповісти
Його не треба було націоналізовувати, бо він і так був державним. А ось навіщо було державі продавати підприємство-монополіста в мене є велике питання. Було збиткове? Але якщо приватний власник може його зробити прибутковим, то чому це не може зробити держава? Держава, яка, наприклад, може зараз мобілізувати найкращих менеджерів та призначити їх керувати будь-яким своїм підприємством та ще й з умовою: не забезпечите результат, то замість керівних крісел опинитеся в окопах якогось штурмового батальйону до кінця війни (А чому б ні?).
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01.03.2024 07:44 Відповісти
тому що там можна заробити багато бабла.
+ Київ Черкаси Чернігів. центри міст!
до того ж тому кому треба
бо на 165млн ціни та 34млн боргу = 199млн
і виграла компанія яка дала на тисячу більше
навіть не на мільйон!!!!
а на тисячу гриваків!!!
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01.03.2024 10:18 Відповісти
То він кацап...

Роман Лунін народився 23 грудня 1964 року в маленькому селі Костромське Сахалінської області. Диплом фізика отримав у Новосибірську. Після закінчення університету в Новосибірську переїхав спочатку до Москви, де працював у ВЛКСМ, а потім за пропозицією університетського приятеля перебрався до Києва.

У 1998 році купив за майже півмільйона доларів збиткове підприємство "Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації".Для виробничої діяльності залишив тільки один цех. Решту території заводу продав або здав в оренду. У 2000 році відкрив свій перший супермаркет - "Велику кишеню". Протягом десяти років дітище Романа Луніна стало найбільшою торговельною мережею в країні. Супермаркети стали з'являтися і в інших містах по всій Україні.

У 2007 році бізнес Романа Луніна вийшов за межі України. Підприємець придбав торгову мережу Green Hills, яка на той момент складалася з трьох магазинів у Молдові.

У 2011 році підприємець відкрив магазин для гурманів "Select". У 2015 році відкрився перший гіпермаркет "Велмарт". У 2016 році бізнесмен продав торговий комплекс "Альта Центр" за 10 мільйонів доларів.

На сьогодні Роману Луніну належить кіпрська фірма "Hazinart Limited", а також ВАТ "Квіза-Трейд", ТОВ "Залізничний ринок", "VK Development", торгово-розважальні центри "Екватор", "Муссон".
Ритейлеру належить 96% акцій заводу "Славутич".

У мережу "Велика Кишеня" входить 43 магазини в більш ніж двадцяти містах України.
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29.02.2024 18:38 Відповісти
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29.02.2024 18:48 Відповісти
то це цей гандон з колись успішного Славутича, що випускав хороше, як для мас маркета, пиво, якесь лайно, що випускає помиї.
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29.02.2024 21:48 Відповісти
велика кишеня стала велмартом ще у 21 році
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29.02.2024 19:36 Відповісти
Взагалі-то магазини "Велмарт" практично є клонами магазинів "Велика кишеня": той самий асортимент, акції, викладка товарів, рекламні листівки, програмне забезпечення платіжних терміналів тощо. Просто десь два з половиною років тому існуючі магазини "Велика кишеня" почали поступово змінювати вивіски та корпоративні кольори (з жовто-зелених на біло-червоні) -- так з'явилися "Велмарти". Це не був ребрендінг, бо при цьому створювалися нові юр. особи, практично повністю замінювалися працівники, анульовувалися роздані покупцям картки лояльності... Якщо б я працював у відповідних правоохоронних чи податкових органах в мене напевно виникли б якісь питання до цього, але в них вони чомусь не виникли (хто трохи в бізнесовій темі, той має зрозуміти про що я) .
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01.03.2024 08:06 Відповісти
Тепер на місці історичної будівлі на Подолі, буде хмарочос. Можете і не сумніватися.
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29.02.2024 20:53 Відповісти

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