Литва закриває ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Починаючи з 00:00 1 березня Литва закриє ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас".

Як пише LRT, це спрямовано на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій, передає ЄП.

У країні залишаться діяти тільки пропускні пункти в Мядінінкай і Шальчінінкай. І на них з 1 березня також буде припинено рух пішоходів і велосипедистів.

Крім того, буде заборонено посадку і висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах Кяна і Кібартай, за винятком особливих випадків, рішення щодо яких ухвалюватиметься Службою охорони державного кордону.

До того ж ухвалено рішення обмежити на 50% кількість дозволів, що видаються білоруським і литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Торік департамент державної безпеки Литви попередив, що білоруська розвідка намагається вербувати людей, які їздять між Литвою та Білоруссю.