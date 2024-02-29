Литва закриває ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Починаючи з 00:00 1 березня Литва закриє ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас".
Як пише LRT, це спрямовано на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій, передає ЄП.
У країні залишаться діяти тільки пропускні пункти в Мядінінкай і Шальчінінкай. І на них з 1 березня також буде припинено рух пішоходів і велосипедистів.
Крім того, буде заборонено посадку і висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах Кяна і Кібартай, за винятком особливих випадків, рішення щодо яких ухвалюватиметься Службою охорони державного кордону.
До того ж ухвалено рішення обмежити на 50% кількість дозволів, що видаються білоруським і литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.
Торік департамент державної безпеки Литви попередив, що білоруська розвідка намагається вербувати людей, які їздять між Литвою та Білоруссю.
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