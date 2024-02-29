Міндовкілля шукає 4 мільярди євро на проєкти з утилізації сміття. Де можуть побудувати заводи

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів визначило понад 200 перспективних проєктів з обробки різних видів відходів по всій території України. На реалізацію цих планів необхідно близько 4 млрд євро.

Про це повідомив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, передає Укрінформ.

"Ми проаналізували проблематику кожного регіону, вивчили обсяги утворення відходів та їх склад, а ще досвід європейських країн. У результаті сформували план розміщення нових заводів з обробки відходів по Україні", – зазначив він.

За його словами, план передбачає кілька першочергових проєктів. Зокрема, на Київщині планують будівництво двох нових сміттєпереробних заводів, послуги яких охоплять щонайменше 1,5 млн мешканців. Разом перероблятимуть 470 тис. тонн відходів на рік.

Передбачається глибоке сортування з виділенням ресурсоцінних матеріалів (металобрухту, скла, пластику) та переробка органічних відходів з подальшим виробництвом біометану тощо. За інформацією міністра, такий проєкт вже має інвесторів.

На Івано-Франківщині також планується будівництво таких заводів за європейським прикладом.

"Сміттєпереробний кластер в області складатиметься із 5 заводів. Вони перероблятимуть понад 450 тис. тонн відходів щорічно. А отже забезпечать послугою щонайменше 1,4 млн мешканців", – додав міністр.

За його даними, перемовини з інвесторами вже розпочаті, а результатів очікують найближчим часом.

На Полтавщині планують будівництво 4 заводів – по одному в Лубнах, Кременчуку, Полтаві та Кобеляках. За даними міністерства, щороку в області утворюється близько 280 тис. тонн твердих побутових відходів. Перемовини з інвестором стосовно цих проєктів уже розпочато.

На Одещині також запрацює подібний проєкт. Йдеться про створення 7 заводів, які вирішать проблеми із відходами щонайменше 2,3 млн українців. Щороку в області захоронюється близько 1,5 млн тонн відходів.

На черзі також Закарпаття, Сумська та Харківська області.

"Упевнений: реалізація 2-3 пілотних проєктів з будівництва сміттєпереробної інфраструктури – і нам вже не треба буде шукати інвесторів, вони самі висловлюватимуть зацікавленість працювати в Україні. На законодавчому рівні ми вже маємо для цього всі умови, у практичній площині ми створюємо їх разом – з відповідальним громадами та європейськими експертами", – запевнив міністр.

Раніше Руслан Стрілець казав, що сьогодні на території України працює 17 підприємств переробки макулатури, 35 з переробки пластику і ще 27 займаються склобоєм. При цьому компанії завантажені лише на 40%, а сировину імпортують з інших країн. До повномасштабного вторгнення по всій Україні працювало з три десятки сміттєсортувальних ліній.