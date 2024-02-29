Санкції працюють: У Росії знову зірвали строки виробництва нового літака для заміни Boeing та Airbus
Початок серійного виробництво пасажирського лайнера МС-21, який мав би замінити у Росії іноземні літаки, перенесли вдруге від початку повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомив голова держкорпорації "Ростєх" Сергій Чємєзов, передає російський Інтерфакс.
Він визнав, що запустити виробництво нового російського літака в запланований строк (до кінця 2024 року) не вдасться. За його словами, цю дату перенесуть на 2025 або навіть на 2026 рік:
"У нас випробування ще не завершені. Як випробування завершимо, за результатами – одразу", – сказав Чємєзов.
Коли саме планують завершити випробування МС-21, він не уточнив.
"Ми хотіли б максимально швидко, але зараз я не можу сказати", – додав голова "Ростєху".
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МС-21 мав стати першим середньомагістральним літаком, створеним у пострадянській Росії. Літак планувалося створити з використанням композитних матеріалів крила та двигунів американської компанії Pratt&Whitney. Однак через санкції ці матеріали та обладнання стали постачати в Росію заборонено.
Перший політ МС-21 здійснив у травні 2017 року. У лютому 2019 року голова "Ростєху" повідомив, що терміни запуску в серійне виробництво МС-21 перенесли на кінець 2020 року через санкції США.
Наприкінці 2021 року гендиректор корпорації "Іркут", яка розробляє МС-21, обіцяв, що перші літаки передадуть експлуатантам у другій половині 2022 року. Однак після початку повномасштабного вторгнення в Україні і посилення санкцій терміни постачання нових російських літаків було перенесено на 2024 рік.
Наприкінці лютого найбільшому російському авіаперевізнику – "Аерофлоту" – замість чотирьох повноцінних літаків МС-21 надали макет лайнера.
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Останній абзац ілюструє реальний стан справ щодо майбутнього літаючого пепелаца.
Надіялись зробити "імпортозамєщєніє" власною розробкою і виготовленням, а виявилось що без закордонної "гравіцапи" їх "пєпєлац" літати не може.
Лишається пілотам "гражданської" авіації зробити "ку" з одного відомого фільма.
Єдина реальна гордість кацапні -- горілка 40%. Це те, що супроводжує їх усе життя, від народження до смерті.
і буд композит.
А воно, ззараза, гнеться, те крило, і двигунів нема, і мізків . . .
"Руслан" - це 1982-й рік.
Учітє матчасть.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-124_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%C2%BB#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
а ще є тв-фільм документальний про Антонов,де теж розповідають про те саме "дюралеве" крило з пресованих панелей)))) а те що 1982 рік це яким боком присрати як аргумент? совок теж міг в композити,той же Буран,нові винищувачі Міг-29 і Су-27,так що і Антонову це було доступно.
Так звана іхня сатана, це спроба зробити клон Булави розробці Південмаша (Дніпро) кінця 70-х. При тому, що булава почала виготовлятися у початку 80-х у самарі, ці недоумки при повному комплекті тех документаціі не можуть зробити клон з 2000 року по ******** (так і не було безаварійних пусків, крім бросання макетів).
Тому що мозок був у Піденмаші, у них був тільки спирт для виготовлення ракет.
Нехай взлітають іхні сатани і одразу падають на московію (як іхні бомби постійно падають на белгород), і іхні аналів немаючи літаки падають падають на бункерного.