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Новини
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Санкції працюють: У Росії знову зірвали строки виробництва нового літака для заміни Boeing та Airbus

россия,самолет,мс-21

Початок серійного виробництво пасажирського лайнера МС-21, який мав би замінити у Росії іноземні літаки, перенесли вдруге від початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомив голова держкорпорації "Ростєх" Сергій Чємєзов, передає російський Інтерфакс.

Він визнав, що запустити виробництво нового російського літака в запланований строк (до кінця 2024 року) не вдасться. За його словами, цю дату перенесуть на 2025 або навіть на 2026 рік:

"У нас випробування ще не завершені. Як випробування завершимо, за результатами – одразу", – сказав Чємєзов.

Коли саме планують завершити випробування МС-21, він не уточнив.

"Ми хотіли б максимально швидко, але зараз я не можу сказати", – додав голова "Ростєху".

Читайте детальніше: Росія створила найдорожчий пасажирський літак – його ціна вища за аналоги від Airbus і Boeing

МС-21 мав стати першим середньомагістральним літаком, створеним у пострадянській Росії. Літак планувалося створити з використанням композитних матеріалів крила та двигунів американської компанії Pratt&Whitney. Однак через санкції ці матеріали та обладнання стали постачати в Росію заборонено.

Перший політ МС-21 здійснив у травні 2017 року. У лютому 2019 року голова "Ростєху" повідомив, що терміни запуску в серійне виробництво МС-21 перенесли на кінець 2020 року через санкції США.

Наприкінці 2021 року гендиректор корпорації "Іркут", яка розробляє МС-21, обіцяв, що перші літаки передадуть експлуатантам у другій половині 2022 року. Однак після початку повномасштабного вторгнення в Україні і посилення санкцій терміни постачання нових російських літаків було перенесено на 2024 рік.

Наприкінці лютого найбільшому російському авіаперевізнику – "Аерофлоту" – замість чотирьох повноцінних літаків МС-21 надали макет лайнера.

Автор: 

авіація (2239) росія (14237) літак (660) авіакосмічна галузь (148)


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Топ коментарі
+6
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29.02.2024 17:55
+4
санкції працюють це коли в підсанкційній країні інфляція 1000% річних, а на виробництва нового літака простим кацапам наплювати...
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29.02.2024 17:56
+4

Останній абзац ілюструє реальний стан справ щодо майбутнього літаючого пепелаца.
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29.02.2024 17:57
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29.02.2024 17:55 Відповісти
санкції працюють це коли в підсанкційній країні інфляція 1000% річних, а на виробництва нового літака простим кацапам наплювати...
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29.02.2024 17:56 Відповісти
На ІЛ 76 хай літають.А бездуховні,неправославні піндоські двигуни купувати це взагалі нонсенс.Ну і амерам теж продавати двигуни здичавілим небезпечно.Вгашений ваня ломом і кувалдою проведе сервісне обслуговування,ватольот впаде,********* заплює світовий ефір,навіщо воно їм????
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29.02.2024 18:02 Відповісти
Скінчаться резерви і буде.
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29.02.2024 18:15 Відповісти
Підіть вмовте Китай, Індію, Казахстан приєднатися до санкцій і все буде. У вас все вийде
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29.02.2024 19:21 Відповісти

Останній абзац ілюструє реальний стан справ щодо майбутнього літаючого пепелаца.
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29.02.2024 17:57 Відповісти
ну той що. навіщо їм ті літаки, якщо в них поки є крадені боїнги..., аби не почали постачати деталі до них..., ось якщо б вони почали менше виробляти військової техніки, тоді санкції запрацювали, але поки с цим в росіян все добре, на відміну від нас...
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29.02.2024 17:59 Відповісти
Крадені Боїнги та Еїрбаси мають обмежений ресурс, тим більше без якісного технічного обслуговування. Тому вони мусять розбарати один для ремонту двох-трьох інших.
Надіялись зробити "імпортозамєщєніє" власною розробкою і виготовленням, а виявилось що без закордонної "гравіцапи" їх "пєпєлац" літати не може.
Лишається пілотам "гражданської" авіації зробити "ку" з одного відомого фільма.
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29.02.2024 18:11 Відповісти
Это круто, но украинское самолетостроение и судостроение, самое мощное в совке, кануло в небытие за пару десятилетий без всяких санкций. Почему?
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29.02.2024 18:20 Відповісти
Патамуша нікто нє пакупал еті мощниє самольоти і кораблі. Отсталий хлам нікаму ні нужен
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29.02.2024 19:26 Відповісти
А мозги для чего? В совке оставили?
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29.02.2024 19:33 Відповісти
Я думаю, що радянський багаж знань у будуванні суден та літаків навіть заважав створити щось кардинально нове. Бо підсвідомо замість авто, літака чи судна ти знову проектуєш тазік з болтами.
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29.02.2024 19:42 Відповісти
Если твердить себе "я тупой", конечно ничего не получится.
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29.02.2024 19:55 Відповісти
Чому Радянський Союз не створив у галузях автомобілебудування, літако та суднобудування нічого конкурентного в світі? Все що було потрібно в важливих цілях закуповувалось на Заході. Чому Росія вже після совка так нічого й не створила конкурентного. Оце і є той багаж знань якого ліпше не було б. Бо він гальмує. Завжди кажуть ліпше навчити з нуля ніж переучувати.
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29.02.2024 20:32 Відповісти
Ладно пох, лучше растить кукурузу. Если поляки не выбросят, можно как-нибудь выжить.
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29.02.2024 20:37 Відповісти
Гаразд дам вам відповідь але спочатку ви дайте відповідь на одне питаннячко - вам роги перешкоджають пити воду з унітаза чи не мішають?
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29.02.2024 22:08 Відповісти
А красти кацапи вміють: паровий двигун, радіо, АК-47, ядрьона бонба...
Єдина реальна гордість кацапні -- горілка 40%. Це те, що супроводжує їх усе життя, від народження до смерті.
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29.02.2024 20:33 Відповісти
всі крадуть,і нічого,зате ми горді і в білому,але з голою сракою.Яка різниця крадений ак чи ні,якщо він вбиває?Що заважає нам у кацапів "красти"? У нас є тех документація на ракети х-59,х-55 та р-77,бо їх починали випускати у нас, а потім кацапчики зрозуміли, що краще в себе випускати,чого ми з тою документацією ніхрена не робим? Чекаєм поки нам все дадуть? ******* тактика,іменно тактика,бо буба сама гундосила "думати стратегічно мені ніколи".Можна скільки завгодно тут хаха рвати з русні але факти річ уперта,поки ми ПРОСИМО літаки танки БК,кацапи це все ВИРОБЛЯЮТЬ САМІ,або купують,і їх сильно сумління і гордість за "вялічіє" не гризе,що вони по нас гатять кндр-вськими снарядами та ракетами,та іранськими ракетами та дронами.
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01.03.2024 03:23 Відповісти
На 3026-й…
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29.02.2024 18:04 Відповісти
на тройках ездить будут....
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29.02.2024 18:19 Відповісти
Це кацапи його на честь того 21 пальця, що в Кремлі сидить так назвали?
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29.02.2024 18:30 Відповісти
Вони думали, що переплавлять китайські мильниці пластикові тазики,
і буд композит.
А воно, ззараза, гнеться, те крило, і двигунів нема, і мізків . . .
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29.02.2024 19:01 Відповісти
дотепно зараз заплачу,нагадати де робили КОМПОЗИТНЕ крило для русланів?
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01.03.2024 03:12 Відповісти
У "Русланів" крило ДЮРАЛЕВЕ.
"Руслан" - це 1982-й рік.
Учітє матчасть.
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01.03.2024 05:03 Відповісти
ага ото на Ані відкриття зроблять,коли взнають що у Мрії та Руслана крило дюралеве)))

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-124_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%C2%BB#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F

а ще є тв-фільм документальний про Антонов,де теж розповідають про те саме "дюралеве" крило з пресованих панелей)))) а те що 1982 рік це яким боком присрати як аргумент? совок теж міг в композити,той же Буран,нові винищувачі Міг-29 і Су-27,так що і Антонову це було доступно.
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01.03.2024 20:18 Відповісти
ну, якщо б людоїдам ще й вистачало коштів на розробку та запуск в серію нових цивільних авіалайнерів, то взагалі ні про які санкції можна було б не говорити
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29.02.2024 19:21 Відповісти
по статистиці на расії вже повинен наїбнутись один Airbus\Boeing.
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29.02.2024 19:53 Відповісти
...рекомендую лапті, дешево і в національному стилі
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29.02.2024 20:10 Відповісти
Вчора "бункерний" розповів про "вундервафлі рашки". Як би ставять на чергування міжконтетальну "аналів немає" сатану.

Так звана іхня сатана, це спроба зробити клон Булави розробці Південмаша (Дніпро) кінця 70-х. При тому, що булава почала виготовлятися у початку 80-х у самарі, ці недоумки при повному комплекті тех документаціі не можуть зробити клон з 2000 року по ******** (так і не було безаварійних пусків, крім бросання макетів).

Тому що мозок був у Піденмаші, у них був тільки спирт для виготовлення ракет.
Нехай взлітають іхні сатани і одразу падають на московію (як іхні бомби постійно падають на белгород), і іхні аналів немаючи літаки падають падають на бункерного.
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29.02.2024 22:17 Відповісти
що за маячня? "сатана" вона же ss-18 і є рс-36 "воєвода".То раз,клоном сатани або воєводи,кому як,є тополь,а уже його розвитком є сармат,який вони уже самотужки ліплять.Булава до південьмаша немає ніякого відношення,це ракета для субмарин,яку кацапи в муках народжують досі,і то тільки через те що замість профільного кб по ракетам для апч, її ліпило кб теж саме що і сармат.
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01.03.2024 03:07 Відповісти
В світі тільки Прат та Ролс-Ройс продукують авіадвижки. На болотах залишається тільки блох ловити, підковувати їх, хлєбать щі лаптями, і бити баклуші, запиваючи воду боярою.
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29.02.2024 22:23 Відповісти
То шо їм, блєать, макета замало!??... Хай посадять в нього манекенів і запускають
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29.02.2024 23:52 Відповісти
якого макета? цей єроплан давно в металі і навіть літає,але ще після кримнаша,вони його "імпортозаміщували"
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01.03.2024 03:11 Відповісти
Літає 1 дослідний зразок.
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01.03.2024 05:07 Відповісти

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