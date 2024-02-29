Україна отримала від партнерів з початку року лише 20% необхідних коштів, – Мінфін

За підсумками січня-лютого 2024 року Україна отримала $1,2 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів, хоча потреба у зовнішній фінансовій допомозі оцінюється у $3 млрд на місяць.

У загальному обсязі отриманої фінансової допомоги грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75%, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів, які надали кошти:

Японія – $901 млн (пільгове фінансування та гранти);

Норвегія – $295 млн (грант);

Іспанія – $3 млн (пільгове фінансування).

Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проекти Світового банку, уточнили в Мінфіні.

"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", – зазначається у повідомленні.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко у виступі на зустрічі фінансового блоку країн "Великої сімки" повідомив, що щомісячна потреба України в зовнішньому фінансуванні цього року становить приблизно $3 млрд на місяць. У держбюджеті на 2024 рік обсяги зовнішньої допомоги заплановані у розмірі $37,3 млрд.

Як повідомлялося, напередодні Рада ЄС затвердила створення "Українського фонду" (Ukrainian Facility) у розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 років. Україна планує отримати за цією програмою 4,5 мільярда євро вже у березні та ще 1,5 мільярда євро – у квітні, розповідав заступник міністра економіки Олексій Соболєв. Крім того, у березні очікується надходження коштів від МВФ, Японії та Великої Британії.

Уряд змушений обмежувати видатки через нестачу коштів без допомоги від ЄС та США

Уряд вимушено призупинив або переніс частину бюджетних видатків у січні в умовах відсутності фінансової допомоги від міжнародних партнерів, пояснював голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За попередніми даними, доходи загального фонду державного бюджету у січні 2024 року зменшилися до 116 млрд гривень, порівняно із 127,1 млрд грн у грудні минулого року.

Водночас касові видатки загального фонду держбюджету у січні впали до 149,5 млрд гривень. Для порівняння, у грудні 2023 року видатки загального фонду держбюджету становили 401,4 млрд гривень, у листопаді – 285,7 млрд гривень, у жовтні минулого року – 228,5 млрд грн.

Зокрема, видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року впали до 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року (107,8 млрд грн). Видатки на придбання техніки, боєприпасів та продукції оборонного призначення для ЗСУ впали до 1,2 млрд грн, порівняно із 90,8 млрд у грудні минулого року.

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період. У підсумку, за січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, порівняно з 285 млрд грн у грудні минулого року та 145,1 млрд грн – у листопаді.