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Новини
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Україна отримала від партнерів з початку року лише 20% необхідних коштів, – Мінфін

доллар,долар

За підсумками січня-лютого 2024 року Україна отримала $1,2 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів, хоча потреба у зовнішній фінансовій допомозі оцінюється у $3 млрд на місяць.

У загальному обсязі отриманої фінансової допомоги грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75%, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів, які надали кошти:

  • Японія – $901 млн (пільгове фінансування та гранти);
  • Норвегія – $295 млн (грант);
  • Іспанія – $3 млн (пільгове фінансування).

Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проекти Світового банку, уточнили в Мінфіні.

"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", – зазначається у повідомленні.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко у виступі на зустрічі фінансового блоку країн "Великої сімки" повідомив, що щомісячна потреба України в зовнішньому фінансуванні цього року становить приблизно $3 млрд на місяць. У держбюджеті на 2024 рік обсяги зовнішньої допомоги заплановані у розмірі $37,3 млрд.

Як повідомлялося, напередодні Рада ЄС затвердила створення "Українського фонду" (Ukrainian Facility) у розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 років. Україна планує отримати за цією програмою 4,5 мільярда євро вже у березні та ще 1,5 мільярда євро – у квітні, розповідав заступник міністра економіки Олексій Соболєв. Крім того, у березні очікується надходження коштів від МВФ, Японії та Великої Британії.

Уряд змушений обмежувати видатки через нестачу коштів без допомоги від ЄС та США

Уряд вимушено призупинив або переніс частину бюджетних видатків у січні в умовах відсутності фінансової допомоги від міжнародних партнерів, пояснював голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За попередніми даними, доходи загального фонду державного бюджету у січні 2024 року зменшилися до 116 млрд гривень, порівняно із 127,1 млрд грн у грудні минулого року.

Водночас касові видатки загального фонду держбюджету у січні впали до 149,5 млрд гривень. Для порівняння, у грудні 2023 року видатки загального фонду держбюджету становили 401,4 млрд гривень, у листопаді – 285,7 млрд гривень, у жовтні минулого року – 228,5 млрд грн.

Зокрема, видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року впали до 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року (107,8 млрд грн). Видатки на придбання техніки, боєприпасів та продукції оборонного призначення для ЗСУ впали до 1,2 млрд грн, порівняно із 90,8 млрд у грудні минулого року.

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період. У підсумку, за січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, порівняно з 285 млрд грн у грудні минулого року та 145,1 млрд грн – у листопаді.

Автор: 

держбюджет (1573) Мінфін (2936) фінансування (2035)


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Топ коментарі
+9
А ви виконали зобов'язанні ,що взяли на себе під час отримання минулорічних коштів?
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29.02.2024 17:00
+8
Альо партньори, бабки де? Асфальтоукладники простоюють
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29.02.2024 17:04
+7
Так гроші під реформи. Он з бєб чудили, ну, почудіть ще
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29.02.2024 17:01
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А ви виконали зобов'язанні ,що взяли на себе під час отримання минулорічних коштів?
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29.02.2024 17:00 Відповісти
Кошти мають таку тенденцію, що їх ніколи не вистачає

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29.02.2024 18:13 Відповісти
Так гроші під реформи. Он з бєб чудили, ну, почудіть ще
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29.02.2024 17:01 Відповісти
що вже руки чешуться щось вкрасти
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29.02.2024 17:01 Відповісти
👍💯
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29.02.2024 18:44 Відповісти
та просто "столоваться нєгдє",от і стогнуть...
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01.03.2024 03:30 Відповісти
Альо партньори, бабки де? Асфальтоукладники простоюють
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29.02.2024 17:04 Відповісти
А бабло не стыренное на мосты-дороги продолжили пилить.
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29.02.2024 17:09 Відповісти
Завтра курва почнеться тільки 3 місяць цього року, вони що думають що їм всі кошти відать щоб вони їх ******ли як в 2022 році і сиділи клеїли дурня, або заявляли на весь світ що вони крадуть в гривнях а не в валюті, Боже оце проголосували в 2019 році, курва, щоб вам... гниди !
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29.02.2024 17:10 Відповісти
Та просто кошмар,таке ляпнути,ми не крадемо ваші гроші,тільки свої,це просто ганьба!
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29.02.2024 17:14 Відповісти
вони знімають серіали, кладуть асфальт з плиткою, роблять ремонти приміщень в зоні бойових дій, да і так просто крадуть, а що когось покарають НІ !
А країна збирає по копійці на дрони, авто тощо закрили кордони цим показали всьому світу що влада є ТОТАЛІТАРНОЮ і її політика спрямована на винищення Українців як таких, геноцид і ми навіть не країна 3 світу ми дно в якій нормальній країні закривають кордон під час війни
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29.02.2024 17:31 Відповісти
Сумно все це.Але кордон я думаю прикривають тому що люди розчарувались сильно,і можуть проголосувати ногами,і Україна впаде.Влада колись зміниться,а люди розбіжаться і не повернуться.Тому я вважаю що деякі обмеження повинні бути.Але якби влада кинула всі наявні ресурси на виробництво БК,дронів,ракет,то і людей не довелось би стільки призивати,бо гинуло б набагато менше.І кацапи не були б такі борзі якби їх клепала арта в 2 рази щільніше ніж зараз.А так,доводиться закривати нестачу БК людьми....
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29.02.2024 18:11 Відповісти
💯
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29.02.2024 18:45 Відповісти
простий американець (особливо rednecks-адепт-трампіст) вже каже "якщо вони так крадуть - то нашо їм на їхні пенсії давати наші гроші?"
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29.02.2024 17:21 Відповісти
Цапи зелені, а не красти і не розпілювати бюджет на ''різні дороги'' не пробували?!
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29.02.2024 17:36 Відповісти
якщо січень, лютий пройшли без допомоги то вона ***** не потрібна
а купувати мусарам крузаки 300ті за 200 к баксів щоб сраки катали
виділяти півярда баксів на дорогу
красти по дві ціни на держзамовленнях
***** не потрібні кредити та фіндопомога
достатньо підарам затягнути паски
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29.02.2024 17:36 Відповісти
Можна позичити в суддів, прокурорів, депутатів і чинушів всіх рівнів!
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29.02.2024 18:13 Відповісти
а сокращать министерства не думали? бюджетников тотально сократить нельзя? и т.д.
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01.03.2024 02:33 Відповісти
Для цієї маріонетки Єрмака договір про те,що повинна виконати Україна(ВР,опг)для отримання більших коштів нічього не значить.Реформа ДБР,КС,СБУ,зменшення впливу ОПг на місцеве самоврядування і раду."Нам все должны".Типовий представник "народу".Робити ми не бажаємо-тіки дай.
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01.03.2024 06:30 Відповісти
не сціть клоуни, тільки по роттердам ахметов вкрав 40 млрд. грн., не рахуючи обленерго і електростанції, укррудпром..., коломойський на укрнафті вкрав 20 млрд, а ще є приват банк 150 млрд... бабла вкрадено просто дохреніща, вистачить не на одну війну.
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01.03.2024 08:55 Відповісти

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